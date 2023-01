A vasútállomáson, ahol 2015-ben illegális bevándorlók tömege haladt át, szerda délelőtt egy lélek sem járt. Már mellékvágányra tolták a vagont, amelynek az elejét szöges­dróttal vonták be, és a határzár egyik jelképe volt. Most mementóként pihen egy félreeső helyen, a drótot már kikezdte a rozsda, a vagont pedig felverte az elszáradt gaz. A határhoz vezető út most rendezett, a migránsok taposta ösvény eltűnt, a helyére fenyőfákat és dísznövényeket ültetett a föld gazdája.

Fotó: Kovács Tibor



Néhány száz métert megtéve eljutottunk a Horvátországba vezető vasúti átjáróhoz is. A kapu már nyitva, sőt a szárnyai a kerítés széléhez vannak lakatolva, hogy ne állítson akadályt a vonatok útjába. Egy elhanyagoltnak tűnő lakókocsi árválkodik mellette. A zöldhatárt a kerítés szegélyezi, a gyoda felső része néhol rozsdás, balról földes szervizút vezet mellette, jobb kéz felől eltűnik a fák között.

A zákányiakat látszólag nem zaklatta fel a kerítés sorsa. Márciusig kell elbontani, ezt hallották az emberek. Az egyik kocsma előtt ketten dohányoztak. Mindenkiben nyomasztó emlékek törnek fel 2015-ről, mondta az ott dolgozó nő.

– A Pista földjén jöttek át ezren, ezerkétszázan – emlékezett egy terepruhás férfi. – Rengeteg rendőr volt itt, annak köszönhetően nem lett baj.

– Szerintünk nem lesz jó, ha elbontják a kerítést – jegyezte meg egy arra haladó kerékpáros, Szegedi János. – Átjárni nem fogunk bevásárolni a horvátokhoz, mert ahhoz eurót kellene váltani, de a forint nagyon gyenge.



Egy idős asszony biciklit tolt arra. – Szemtanúja voltam, amikor a migránsok elözönlötték a környéket, mert a Virág utcában lakom, arra jöttek át – mondta a 75 éves Margit néni. – Gyorsan Nagykanizsára értek, de rengeteg szemetet hagytak maguk után.

A közeli boltban már többen voltak, akik támogatták a határnyitást. – Vegyesen fogadták a hírt a helyiek, sokan nem is foglalkoznak vele – mondta az ott dolgozó nő. – Jó lesz, hogy bármikor átugorhatunk a horvátokhoz, és nem kell Berzencéig kerülni. Ehhez azonban az kellene, hogy Zákányban is létesüljön közúti átkelőhely, amelyről korábban esett is szó.

A bontásról még nem kaptak értesítést a rendőrkapitányságtól, felelte kérdésünkre Jankó Szabolcs, Zákány polgármestere. Azok a kapuk, amiket korábban a kerítésre vágtak, most nyitva vannak, de a hozzájuk vezető utak nincsenek meg, fűzte hozzá. Az elmúlt hét évben a határra vezető földutak zömét elszántották. A vasúti kapu nyitva van, és néha átsétálnak rajta az emberek, bár vágányzár van, mert a horvát oldalon egy vasúti hidat építenek.



– Nagyon várjuk, hogy Zákányban még 2023-ban hivatalos határátkelő létesüljön, erre külügyminisztériumi ígéretünk van, és akkor majd szabályosan lehet közlekedni a határon – mondta a polgármester. – Az éremnek két oldala van. Gazdasági szempontból az lenne a jó, ha minél több átkelési pont lenne, másfelől a lakosságban van félelem a migránsoktól. Tavaly is voltak elfogások, a rend­őrök jól végezték a dolgukat. A mélységi ellenőrzés továbbra is marad. A képviselő-testületben úgy fogalmaztunk, örülünk, de aggódunk is. Az jó, hogy szabadon lehet átjárni a határon, és a magyar turisztikai szolgáltatóknál megjelentek már a horvát vendégek is, amire évek óta vártunk.

Megkérdeztük

Kovács Lajosné (Zákány):

– Én ellenzem, hogy elbontsák a kerítést, mert sokkal nyugodtabb voltam akkor, amikor még védte a határt. Szemtanúja voltam, amikor a migránsok a hídon túlról elözönlötték a falut, és nem szeretném ugyanezt újra átélni.

Pliszár László (Somogyudvarhely): – A határhoz közeli Somogyudvarhelyen lakom, de Zákányban dolgozom. Szerintem nem kellene elbontani a határkerítést, ha már olyan sok pénzt beleölt az állam, ráadásul ugyanannyiba kerül majd a megszüntetése is, mint a felépítése.

Kellencz Anett (Zákány): – Megoszlik az emberek véleménye. Van, aki tart a kerítés lebontásától, másokat nem érdekel igazán. Sokan gondolják azt, hogy kerítés nélkül előállhat ugyanaz a helyzet, mint 2015-ben, amikor tömegesen jöttek át a határon a migránsok.

Még pihennek a karbantartók

A schengeni határnyitás óta sincs nagy mozgás a határon, válaszolta érdeklődésünkre Kovács Zoltán, Berzence polgármestere. Ők sem kaptak értesítést arról, hogy mikor kezdik a határkerítés bontását náluk. Berzencének mintegy húsz kilométeres határszakasza van, és a zöldhatáron végig húzódik a drótkerítés. A berzenceiekben nincs félelem a határnyitás miatt, s nem foglalkoztatja különösebben a helyieket, állította a polgármester, aki azt is elmondta lapunknak, hogy Berzencén állomásozik a kerítést karbantartó részleg, de ők sem jeleztek semmit, hogy hamarosan nekilátnának a drótakadály megszüntetésének.