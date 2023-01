Szeretem a telet. Vagy lehet, most már inkább úgy kellene fogalmaznom, hogy szeretném. A maga ködös reggeleivel, rövid nappalaival, a hóval és a beburkolózós hosszú estéivel együtt. Meg szeretem a nyirkos, esős, ezer színben pompázó őszt is, még akkor is, ha napokig esik az eső. Aminek nem mellesleg egy ilyen aszályos nyár után még annak is örülnie kellene, aki azt hiszi, hogy az ő életére az extrém száraz időjárás csupán annyiban van hatással, hogy a Balaton homokpadjain sütkérezhet.

Szóval szeretek minden olyan időt is, ami meglehetősen messze áll az optimális 20 fokos langymelegtől lengedező szellővel és napsütéssel. Főleg, ha ott és akkor épp annak van itt az ideje. Csak zárójelben jegyzem meg, talán ezért viselem nehezen, amikor némely meteorológus minden ettől eltérő időjárási helyzetet, főként a tartósabb esőt úgy jelenti be a tévében, mintha azt legalábbis világégés követné.

Most ugye a havas hidegnek volna itt az ideje. Még nálunk is, nemhogy a környező síparadicsomokban. Azt már nagyjából megszoktam, hogy a fehér karácsonyról szóló évenkénti esélylatolgatás már inkább csak reményeink egyfajta kivetülése, mint reális lehetőség. Ám, hogy kedvenc négysánc­ugró-versenyemet is úgy kelljen nézni a tévében, hogy havat mutatóban sem látok, az legalábbis lehangoló. Az ugyan némi bizakodásra ad okot, hogy a környező országok síközpontjaiban dolgozó magyarok optimisták, van munkájuk, nem is kevés, mert a vendégek nem mondták le az útjaikat. De bennem azért csak megszólalt a kisördög: vajon meddig? Ha a katari labdarúgó-világbajnokságra gondolok, ahol a nyitott stadionok is légkondicionáltak voltak, akkor azért vannak kétségeim. Még akkor is, ha én itthon továbbra is szorgalmasan szelektálom a szemetet, újrahasznosított papírzacskókat használok, és minden vásárláshoz viszem magammal az újrazsákjaimat.