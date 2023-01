A jelenség hátterében a madárvonulás elmaradása, illetve az Európa északi és középső régióiban tapasztalható enyhe, hómentes időjárás hatása áll, állapították meg hazai biológusok. Nem tömeges elhullás okozta hát a madarak hiányát, bár az is elmondható, hogy évről évre kevesebben lesznek.

– Hiába van tél, a mostani tíz–tizenöt fokban a madarak könnyen találnak maguknak táplálékot, és nem húzódnak be a városba – mondta Molnár Marcell egyetemi docens, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári csoportjának vezetője. – A madarak ugyanis csak akkor jönnek az etetőkre, ha a rovartáplálékukhoz nem férnek hozzá. Az idei enyhe télben azonban még a legyek is röpülnek.

Nemcsak nálunk van jó idő, hanem Lengyelországban és Szibériában is jóval melegebb van a megszokottnál, ezért az onnan érkező költözőmadarak az idén elmaradnak, mert nem hajtja őket a szükség délebbre. Ha összességében nézzük, napjainkban van pusztulási hullám a vadon élő állatok, így a madarak között, de ez nem az etetőre járó fajokra jellemző leginkább, magyarázta.

– Azt tudni kell, hogy a cinegék vagy a tengelicek esetében a kikelő fiókák 90 százaléka természetes módon elpusztul, főként ragadozók áldozatául esik – folytatta Molnár Marcell. – Ezen túlmenően is fogy a füves élőhelyek, a puszták, illetve az erdők madárvilága, de elsősorban a mezőgazdasági területeken mutatható ki a legnagyobb pusztulás, mert ott használják a legtöbb vegyszert.

A természetkedvelők Somogyban azonban egyre gyakrabban találkozhatnak áttelelő madarakkal, leggyakrabban gólyákkal. Molnár Marcell szerint arról folyik most szakmai vita, hogy sérült madarakról van-e szó vagy a klímaváltozáshoz alkalmazkodnak ezen a módon. A nálunk maradó költözőmadarak ugyan többnyire tudnak repülni, de akadhat más sérülésük, ami miatt nem vállalták a vándorlást, tartja a madártani szakértő. A mostani jó időt kihasználják, mert nem a hideg, hanem a táplálékhiány miatt vonulnak melegebb éghajlatra. Az apró madarak közül a vörösbegyek vagy a barátposzáták ősszel szoktak elköltözni, de ha enyhe az idő, akkor nem repülnek délre, csak kóborolnak a tájon. Így fordulhat elő, hogy ezekkel a fajokkal is találkozhatunk, bár lehetnek köztük olyan példányok is, melyek északról jöttek, de nem haladtak tovább a Balkán felé, mert kedvező számukra nálunk is az idő.



Fotó: Lang Róbert