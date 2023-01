Lebegő szemétszigetre terveztek várost a jövőkutatók. A Csendes-óceánban lévő nagy szemétsziget 80 ezer tonnányi műanyagból áll, és a hullámok sodorták össze. Eltakarítására több ötlet is született, ezek egyike a rá épülő város, Polimeropolis építési terve. Már vizuális formába öntötték és vázlatos működési tervet is készítettek hozzá. A város feladata a nagy szemétsziget feldolgozása lenne. Bár az elképzelést inkább a jelenlegi fenntarthatatlan emberi életmód alternatívájának szánták az alkotók, de tartalmaz valós technológiai megoldásokat is. De azért nem lenne jó egy olyan jövő, amelyben szemétdombon élünk.