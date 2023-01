A hatalmas esőzések után kiáradó folyók mentén új jelenséget láthatunk, mert nemcsak utakat, házakat és földeket áraszt el a víz, hanem magukkal hozza azt a több tonnányi szemetet is, amely rendszeresen a folyókba, vagy a folyók menti illegális hulladéklerakókba kerül. Így történt ez a napokban a Nyugat-Balkán országaiban. Volt olyan gát, ahol naponta akár 25 teherautónyi szemetet is kihalásznak az árvízből. Az ár műanyagpalackokat, autógumikat, hordókat, háztartási gépeket, köztük hűtőszekrényeket is magával sodort. Sajnálatos, hogy nem viszi egészen azoknak a háza küszöbéig, akik a folyóba és a természetbe dobták a szemetüket.