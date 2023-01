– A kézművesmesterségekkel való találkozás és maga az alkotás sok embernek örömet okoz, így adta magát az ötlet, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, ahol az emberek megtapasztalják ezt – mondta el Végh Szabolcs ötletgazda-alapító. – Családi hagyományőrző eseményeknek is helyet adunk, amely összehozza a településen élőket. Az adventi időszakban több közösségi esemény központja volt a ház. A Balatonszárszói Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia- és Misszió Otthon és legfőbb stratégiai partnere, a Menyegző Értékőrző Egyesület által közösen működtetett közösségi ház területén korábban kiskert-mintagazdaság működött a területen élő hátrányos helyzetű családoknak, majd a projekt befejezése után kapott új funkciót a ház. Az épület felújítása tavaly év végén készült el: benne most kézműves termékeket gyártanak, a kertbe levendulást telepítettek. A virágból illatpárnák készülnek, s jövőre már illóolajat is párolnak. A ház koordinátora, Horváthné Pintér Orsolya szociálpedagógus, közművelődési szakember szívvel-lélekkel viseli gondját az itt folyó munkának. – Első körben a három kézművesműhelyben a szövő-, a kosárfonó és a fazekasmesterség alapjait sajátíthatták el a jelentkezők, a részvevőknek pedig ezután munkát kínáltunk kötetlen munkaidőben, számukra alkalmas időbeosztásban. Csak természetes anyagokat használunk – mondta a koordinátor.

A műhelyben négy szövőszéken dolgoznak az asszonyok, akiket Csapó Angéla népi iparművész tanított a mesterségre. Nagyné Kovács Edina az első gyermekét várta, amikor a boltban rátalált a szövőtanfolyam hirdetésére. – Mindig szerettem a kézzel készített dolgokat. Várandósként már nem dolgoztam, de szerettem volna új szakmát tanulni. Budapestről költöztünk ide, eddig csak alkalmi munkákat találtam. Ez az első munkám, amit nagyon szeretek, otthonos is, és minden kényelmet megad nekünk a babával, ez most a legfontosabb.



Jó a közösség

– Alkalmi munkavállalásról van szó, nem állandó munkát kínálunk, nem szakembereket képzünk, hanem munkafolyamatokat, adott tárgyak készítését végezzük – mondta az ötletgazda. A kerámiaműhelyben karácsonyt megelőzően nagy mennyiségben készültek asztaldíszek, adventi koszorúk Tápai–Rácz Bernadett és Tápai Balázs kezei között. Az ötgyermekes Szpiszár Ibolya a kosárfonó, tojásfestő és mézeskalácssütő tanfolyamot is végzett, de a szövés a szíve csücske. – Öt gyerek mellett nehéz az időt úgy beosztani, hogy még alkotásra is jusson, de itt nagyon pozitívan állnak hozzá az élethelyzetünkhöz, és akkor jövök, amikor időm engedi, sőt még a gyermekeimet is magammal hozhatom. Mint egy kis család, úgy működünk, nagyon jó a közösség itt – tette hozzá. – Hetente népzenés játszóházakat is szervezünk, népi játékokkal, táncházzal, az ünnepkörökhöz kapcsolódóan. Jövőre szeretnénk befejezni az udvaron a húsz attrakcióból álló játszóházunkat, kosárhintával, hordólovaglóval, diótörővel, csigafuttatóval, hogy a nyári táborainknak is méltó helyszíne lehessen a ház – tette hozzá Végh Szabolcs.