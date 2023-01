Hazánkban 2020-tól invitálnak a vegánok, hogy kipróbáljuk a növényi étrendet és a hozzá fűződő életformát. A Kaposvárhoz kötődő Karalyos Gábor is kezdetektől fogva a kezdeményezés mellé állt. A népszerű színész már nemcsak az étkezésben, hanem a teljes életmódjában is vegán.

Március elsején lesz kilenc éve, hogy Karalyos Gábor, vagy másik nevén a Vegán Hegylakó egyik pillanatról a másikra áttért a vegán életmódra. A Barátok közt egykori tévésorozat sztárja egy közösségi oldalt is üzemeltet, amelyen gyakran megosztja azoknak az ételeknek a fotóit, amelyeket készít.

– A magyar nyelv egy nagyon szép szinonimát használ az evésre: táplálkozás. Nemcsak a testünket, hanem a lelkünket is tápláljuk, ha vizuálisan is igényes étel kerül a tányérra. A táplálkozásnak a hétköznapoknak is lehet egy ünnepélyessége. Rá lehet szánni azt a tíz percet, hogy ne a telefont nyomkodjuk közben, hanem tényleg arra figyeljünk, mit eszünk – mondta a Kaposvárról indult színművész, aki a „veganuár” kezdeményezés egyik arca. A kihívást 2020 óta minden januárban megszervezik hazánkban is. Eddig 57 ezren tették próbára magukat a kihívás kapcsán. Idén, január elsejéig több mint 15 ezren regisztráltak arra az internetes oldalra, ahol mindenféle hasznos tudnivalót megosztanak a vegán életmóddal kapcsolatosan. Egyebek mellett tapasztalatokat, filmek linkjét és százötven receptet is találnak a kihívással kacérkodók.

– Nem a külföldi kezdeményezés magyar partnerei vagyunk. A veganuár magyar kezdeményezés, a hazai lehetőségekre szabtuk. A célunk, hogy minél több embert be tudjunk vonni. Egyre több fiatal választja ezt az életmódot, de az idősebb korosztály is nyitott rá. A 35 év fölötti nők és az 55–60 közötti korosztály is szívesen kipróbálja a vegán életmódot – mondta Vida Rajmund, a veganuár alapítója. Sokaknak nehézséget jelent a bevásárlás és a főzés – derült ki abból a kérdőívből, amelyet már 5 ezren kitöltöttek a szervezők kérésére.

A kaposvári Galló-Varga Zsuzsa csaknem húsz éve vegán. Őt nem a kihívás, hanem egészségi állapota sarkallta arra, hogy lemondjon a húsfogyasztásról.

– Mielőtt valaki áttér a teljes értékű növényi étrendre, fontos, hogy tájékozódjon. Úgy érzem, ez az életmód engem fiatalon tart, nem vagyok vérszegény tőle, és nem is voltam igazán beteg az elmúlt időszakban – mondta a kaposvári jógaoktató, aki szerint egy négyhetes próbát megér, hogy kipróbáljuk a vegán életmódot.

A drasztikus étrendváltás nem javasolt

Hajhullás, körömrepedezés, fáradtság, fertőzések. Akár ezek a látványos tünetek is tapasztalhatók, ha nem figyelünk a megfelelő arányokra a táplálékbevitelünk során. Vashiányt és látásromlást is okozhat, az A- és a D-vitamin hiánya.

– Magas vérnyomás, túlsúly, cukorbetegség. Ezeknek a betegségeknek a tüneteit enyhíti a húsmentes étrend, vagy akár a magyar átlagos húsfogyasztás felére csökkentése. A zöldségek jóval több rostot tartalmaznak, alacsonyabb a sótartalmunk, és sokkal tovább kitöltik a gyomor tartalmát, később leszünk éhesek. Vannak viszont olyan ásványi anyagok és nyomelemek, amelyeket érdemes étrend-kiegészítőkkel pótolni, ha étrendünkből elhagyjuk a húst – mondta Csikor Szandra dietetikus, aki az étrend drasztikus váltását nem támogatja. Körültekintésre int.

– A férfiak nagyobb mennyiséget esznek, ennek köszönhetően a vitaminbevitelük is nő. Ők könnyebben átállnak a vegán életmódra, kevésbé alakul ki náluk vitamin vagy ásványi anyag hiánya. Hölgyek esetében különösen ügyelni kell a vaspótlásra, például spenóttal, céklával. A fehérjét is jól lehet pótolni szójás, vagy száraz hüvelyesekből készült fogásokkal – javasolta a dietetikus, aki inkább a sertéshúsfogyasztást javasolja háttérbe szorítani a fehér- és vadhúsok javára.