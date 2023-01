Néhány nyaralótulajdonos az enyhe időjárás miatt a telet is a Balatonon tölti, sokan tanakodnak, ki és miért kerít el azt a területet, amely hosszú évekig szabadon járható volt a kirándulók számára. Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy az érintett terület a települések kül-és belterületi határán helyezkedik el. Az érintett szakasz külterületnek számít, amely már Fonyódhoz tartozik, a kerítés, amely több, mint száz méter hosszú. A polgármester hozzátette: ha a terület magánkézben van, a tulajdonosa külön engedély nélkül körbe kerítheti azt.

– 2018-ban tulajdonosváltás történt, előtte is magántulajdonban volt a szóban forgó hely, amely 53 hektár. A jelenlegi tulajdonos gondozza a területet, és most gondolta úgy, hogy körbe keríti. A saját területe, megteheti, nem ütközik rendeletbe, jogszabályba – tájékoztatott Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere. – A kerítés még jó célt is szolgálhat, hiszen a vadakat megakadályozza majd abban, hogy lakóövezetbe tévedjenek – tette hozzá az alpolgármester.