- Tavaly 261 szabályszegés miatt kellett intézkednünk, három esetben a rendőrséghez fordultunk, s összesen több mint hatmillió forint bírságot szabtunk ki. A feljelentettek közül tizenöt külföldi állampolgár volt – emelte ki Havranek Mihály, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vagyonvédelmi és halőrzési vezetője. A kiszabott halvédelmi bírságok részeként összesen 944 hónapra tiltották el a horgászattól a szabályszegőket. – A tavalyi év során a legnagyobb számban előforduló szabályszegés az engedély nélküli horgászat volt és még mindig kiemelkedően sokan nem tartják be a használható felszerelések számának korlátját – mondta el a halőrzési vezető.

Hozzátette: a feljelentések mellett hivatásos halőreik sokszor éltek a figyelmeztetés lehetőségével azoknál a szabályszegéseknél, amelyek nem voltak törvénysértések.

– 2020 és a 2021-es évhez képest kevesebb szabályszegés történt, így több millió forinttal kevesebb bírságot szabtunk ki – összegezte Havranek Mihály. Hozzátette: az ellenőrzések mellett a fellelt haltetemek begyűjtését is elvégezték a halőrök.

Jutott hal bőven a Balatonba 2022-ben: március 11 és december 22 között szervezte meg a társaság a balatoni és kis-balatoni haltelepítéseket. – Összesen 126 fuvarral 13 026 kilométert megtéve, 37 helyszínen végeztünk haltelepítést – mondta el Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője. Hozzátette: éves szinten 300 tonna vegyes 2–3 nyaras korú ponty szerepel a telepítési kötelezettségünkben, ezt sikerült túlteljesíteniük, 305,632 tonna ponty került a tóba. Egynyaras süllőből, előnevelt csukából, compóból, kősüllőből, harcsából és balinból is bőséggel került a Balatonba. – 2022-ben a megszokottnál kevesebb helyen zajlottak haltelepítések a magas üzemanyagárak, a megnövekedett szállítási költség és a Balaton alacsony vízállása miatt.



Megtalálták a helyüket

Kevesebb helyen telepítettek, de a haljelölések azt mutatják, hogy az állomány az élőhelyi és táplálékviszonyok alapján oszlik el a tóban, nem pedig a haltelepítések helye szerint – emelte ki Nagy Gábor.



Fotós: Németh Levente

Elektromos csónakot vettek

62800 hektáros területre figyelnek évek óta a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halőrei. Havranek Mihály lapunknak elmondta: az ellenőrzési területet nyolc körzetre osztották, ahol egy-egy járőrpár dolgozott kocsival, hajóval, elektromos meghajtású csónakkal. 2022-ben az Agrárminisztérium támogatásával beszereztek egy korszerű, Zodiac motorcsónakot, mely jelentősen megkönnyítette a vízi ellenőrzést. A MOHOSZ támogatásával egy kisebb terepjárót is beszereztek, amelyet a Kis-Balaton körzetében állítottak szolgálatba.