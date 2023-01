A kikötőhelyek bérlete során a tulajdonos, vagy üzemeltető a kikötők kedvtelési célú kikötőrészeiben kialakított helyeket adja bérbe bérlőknek és kikötőhasználatot, valamint kikötői szolgáltatásokat biztosít számukra, díj ellenében. A kikötők jellemzően a hajó tulajdonosával vagy üzembentartójával kötnek szerződést, de gyakran előfordul az is, hogy a költségviselő a tulajdonoshoz köthető gazdasági társaság. Több tulajdonos esetén nyilatkoznunk kell arról, hogy melyikünk jogosult a szerződést aláírni, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatban később eljárni. A díjszabást és a szolgáltatásokat a kikötő határozza meg.

Évente új szerződés?

A szerződések időtartama ugyancsak változó, manapság jellemzően egy-egy szezonra szól, azzal, hogy a szerződést a felek később meghosszabbítják, vagy újra kötik. A szezononként való hosszabbítás a kikötő számára előnyös, hiszen egyszerű lehetőséget biztosít a kondíciók átdolgozására, ami „meglepő módon” általában díjemelést jelent. A bérlők lehetőségei korlátozottak, a kikötőhely megtartása érdekében a feltételek elfogadásán túl nem sok mozgásterük marad. Ha a szerződés megújítását, vagy az előírt díjfizetést elmulasztják, a kikötő ajánlati kötöttsége jellemzően megszűnik és jogosulttá válik arra, hogy a kikötőhelyet más részére értékesítse, bérbe adja.

A kikötőhelyek átruházása

A kikötőhely bérleti joga önmagában nem fogalomképes, néhány speciális esetet kivéve nem rendelkezhetünk vele. Ez röviden annyit jelent, hogy csak a szerződés keretein belül tudjuk átruházni azt, a kikötő hozzájárulásával. Az új bérlő a régi jogutódjává válik, vagy új jogviszonyt létesít. A korábbi gyakorlat az volt, hogy a kikötőben álló hajó megvásárlásával igényt formálhattunk a helyre is, csak a változást kellett bejelenteni. A mai szerződésekben a kikötők jellemzően nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy a hajó eladása esetén az új tulajdonossal szerződni fognak, így a kikötő hozzáállásától függően akár hely nélkül is maradhat a megvásárolt hajó.

Mi a megoldás?

A legfontosabb a megfelelő adásvételi dokumentáció kidolgozása, amiben a vásárlás feltételének tekintjük a kikötőhely átvételét, és rögzítjük, hogy ezt hogyan kíséreljük meg lebonyolítani. Több irányba is indulhatunk. Mivel minden a kikötőbérlettől függ, megoldás lehet egy adásvételi szándéknyilatkozat aláírása, és némi foglaló átadása után a kikötő írásos hozzájárulását és ajánlatát kérni közösen a kikötőhely átruházáshoz a vevő részére. Ne feledjük, hogy csak az írásos kikötői ajánlat írásos elfogadása jelent szerződési kötelezettséget. Ha ez megtörtént, megköthetjük a végleges adásvételi szerződést a hajóra is.

Időszakos „társbérlet”

Egyes kikötők a fenti eljárásban nem partnerek, így kreatívabb megoldást kell választanunk. Ahol a kikötő bérlet a hajó tulajdonostársai között könnyebben átruházható, ott megoldást jelenthet, ha az adásvétel úgy történik, hogy a kikötőhely bérlője minimális részaránnyal a hajóban társtulajdonos marad, majd a felek közösen kérik, hogy az új vevő — immár tulajdonostárs — részére kerüljön átruházásra a kikötőhely bérlet. Amint ez megtörtént, az eladó a maradék tulajdonrésszel kiszállhat a hajóból. Természetesen ez is csak akkor működőképes megoldás, ha a kikötő szerződési feltételei lehetővé teszik.

Biztosítékok

Jogos elvárás, hogy a hajó kikötőhelyét meg tudjuk tartani, így akármilyen konstrukciót is választunk az adásvételre, érdemes biztosítékokat kikötni arra az esetre, ha mégsem sikerülne az átvétel. Ez lehet a vételár ügyvédi letétbe utalása addig, amíg a feltételek nem teljesülnek, lehet egy speciálisan meghatározott foglaló vagy előleg, vagy lehet egy visszatartott összeg is. A lényeg, hogy a felek korrektül el tudjanak számolni egymással, ha összejön az ügylet, és akkor is, ha nem.

