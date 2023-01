Ottjárttunkkor épp egy előszobaszekrényt hoztak a hulladékudvarba. Az itt dolgozók segítségével a fehér furgonból hamar az újrahasználati központba került a már nem használt bútor. Egy faragott karfájú bőrgarnitúra mellé került az udvarban.

– Csodaszép ez a bútor, ha valaki ért hozzá és hajlandó áldozni rá annyit, hogy áthúzatja, olyan lesz, mintha új lenne – mutatta az egyik dolgozó a napokban bekerült ülőgarnitúrát.

Matracokból, könyvből és porcelánból is bőséges a kínálat, de babakocsit és műanyag kismotort is találni a raktárban.

– 2021-ben 1200 terméket vételeztünk be, tavaly már az 1600-at is meghaladta – mondta el Szilágyi Ádám, a hulladékudvart üzemeltető Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője. A termékek nyolcvan százalékát el is vitték kedvező tárolási díj fejében.

Szilágyi Ádám hozzátette: szerették volna megteremteni annak a lehetőségét, hogy a kaposvári háztartásokban feleslegessé váló, ám jó állapotú, másnak még használható tárgyak, bútorok ne kerüljenek a szemétbe, hanem tegyék elérhetővé másoknak.

– Nagyon sok könyv, CD, illetve bakelitlemez érkezett az újrahasználati központba, de magyar királyi címerrel ellátott zongora, működő rokka és régi írógép is került már be – sorolta Szilágyi Ádám. Sífelszerelés, szánkó és szobabicikli sem ritka a gyűjteményben, viszont elektronikai eszközöket nem adnak ki, nem vizsgálják, hogy működőképesek-e és nincs lehetőség a szerelésükre.

– Nem csökkent, sőt nőtt a termékek száma, de bútorból kevesebb érkezik mostanában. Ennek az lehet az oka, hogy télen nehezebb ezeket szállítani a hulladékudvarba, vagy inkább megjavítják, hiszen az új bútor ára is emelkedett – mondta el az ügyvezető. Azt tapasztalják, hogy egyre többen használják a hulladék­udvar szolgáltatását, amely nemcsak hétköznapokon, hanem szombaton délig is várja az ügyfeleket.