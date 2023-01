Tavaly márciusban adták át a somogyvári bölcsődét; kétszázmillió forintos támogatásból több mint kétszáz négyzetméter alapterületű épületet kaptak a csöppségek. Gyurákovics László, Somogyvár polgármestere elmondta: itt tizennégy gyermeket tudnak fogadni. – Nem volt helyben bölcsőde, de a családok szerették volna, hogy ne kelljen utaztatni a gyerekeket – emelte ki a polgármester.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022-re nagyot nőtt a bölcsődék száma. Családi bölcsődéből például 2021-ben 944 volt, tavaly pedig már 1086. Somogyban 2017 és 2022 között 41 település nyert támogatást bölcsődeépítésre vagy helybővítésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A vármegyei önkormányzat tájékoztatása szerint a TOP Plusz programban tavaly öt településen – Siófokon, Somogyudvarhelyen, Somogyjádon, Balatonkeresztúron és Balatonszabadiban – pályáztak sikerrel minibölcsőde kialakítására közel egymilliárd forint értékben. – Somogyjád 250 millió forintot kapott a Top Plusz pályázaton minibölcsőde-bővítésre és óvodakorszerűsítésre – mondta el Lőrinczné Kiss Ilona somogyjádi polgármester.

Hozzátette: sok édesanya szeretne visszatérni a munkaerőpiacra, és szükségük van gyermekeik elhelyezésére. – Kinőttük a meglévő bölcsődénket, amely a fejlesztésnek köszönhetően jövő januárjától már tizenöttel több kisgyereket fogadhat majd, akkor indítjuk az új csoportot – emelte ki a polgármester. Megjegyezte: a nyári hathetes leállás alatt az óvoda burkolata újul meg, és korszerűsítik az egyik vizesblokkot, a villanyrendszert és az udvari járdákat is kicserélik.



Fotó: Lang Róbert

Udvarhelyen is több hely kell

Somogyudvarhelyen is bővíteni szeretnének, jelenleg a tervezésnél tartanak. – Az öt gyermeket fogadó családi bölcsődénket szeretnénk nyolcfősre bővíteni, mert több család igényelné ezt a lehetőséget – mondta Kiss Kornél, Somogyudvarhely polgármestere. Kiemelte: a beruházással még idén elkészülnek, és az elnyert 75 millió forintból az óvoda energetikai korszerűsítése és belső felújítása is megvalósul.