Ilyenre még a legtapasztaltabb szülészorvosok, ápolók sem emlékeztek: egy párperces baba fejére korona került! Mindez a kaposvári kórházban történt. Horváthék - a közösségi oldaluk szerint is - megadták a módját az új jövevény érkezésének: rögtön születése után megkoronázták Mézit! Erről számos fotó és videó is tanúskodik. A büszke családtagok ráadásul a kórház mellett az utcán örömtáncot is jártak, videót készítettek, majd folytatták az ünneplést. A 14 karátos aranykorona tehát a szülés utáni percekben a csecsemő fejére került. Hogy miként fogadta, s mit szólt hozzá, arról nem szól a bejegyzés. A büszke család tagjai azt is elmondták: az ékszert az újszülött neve és egy Szűz Máriát ábrázoló kép is díszíti.