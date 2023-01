Új kutatások szólnak arról, hogy a közösségi kapcsolataink nagy szerepet játszanak abban, hogy egészségesek maradunk-e és ezáltal abban is, hogy meddig élünk. Rokonszenves embertársaink, szeretett családtagjaink és hozzátartozóink közelsége és közössége ugyanis gyógyít és életcélt ad.

Régen a porták elé lócákat ácsoltak, és én még emlékszem arra, hogy dolguk végeztével kiültek ezekre a padokra az idősek a falvakban. Nézelődtek, beszélgettek, várták az ismerősöket és az arra vetődő ismeretleneket is, mert mindenkivel szívesen váltottak néhány szót. Amikor – még kisgyerekként – én is arra jártam, néha velem is szóba elegyedtek, és bizony most hosszú évtizedek távlatából egyre gyakrabban idéződnek fel bennem a ráncos, mosolygó arcok és az elhangzott mondatok.

Ennek a világnak végérvényesen vége van, ma már – mondhatjuk – mindenki visszahúzódott a saját kis csigaházába. Az én otthonom még inkább az én váram lett, s mostanában talán tényleg lelki értelemben vett erődítménnyé alakítjuk a lakhelyünket, hogy kizárjuk az egyre zavarosabbá váló világot, és azon igyekszünk, hogy minél kevésbé szűrődjön be lakásunk díszletei közé az energiaválság, a háború és az infláció okozta bizonytalanság. A fiatalok ezzel szemben az internetes világban igyekeznek megvalósítani önmagukat, nekik egy ízléstelen TikTok-videó már a valóság elidegeníthetetlen része. Az időseket nem látni, hogy a porták előtti ülőhelyeken pörgetnék az okostelefonjaikat. Mi középkorúak meg azt érezzük, hogy kispadra ültetett bennünket az élet, és találgatjuk, hogy milyen lesz a folytatás.