Amióta Stikel János egyedül él, gyakran dolgozik az otthonában, ezzel is csökkentve a szövetség rezsiköltségeit. Munkájáról, sikereiről és kudarcokról is szót ejtettünk.

– Katonai pályafutásom Lentiben indult, a szolgálati időm nagyobb részét azonban Kaposváron töltöttem – emlékezett a kezdetekre az egykori honvédtiszt. A katonatiszti főiskola és a katonai akadémia elvégzése után kabinetfőnökként a civil és nemzetközi kapcsolatok is hozzá tartoztak, emellett sajtóreferensi teendőket is ellátott. Mindeközben járta Somogyot, az idő előtti nyugdíjazását követően pedig a korábbi vármegyei önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős megbízottjaként még inkább megismerhette a somogyi szépkorúak életkörülményeit.

– Amikor váltás történt a közgyűlés élén, az én munkaviszonyom is megszűnt. Ezzel egy időben került sor a nyugdíjas­szövetség tisztújítására is, és többek felkérésére is elindultam az elnöki posztért. Bár nem én voltam az esélyes, a három jelölt közül mégis engem választottak – folytatta a múltidézést Stikel János.

– Ettől kezdve mondhatom, hogy politikai ellenszélben dolgoztam, a közgyűlés részéről megszűnt a szövetség támogatása annak ellenére is, hogy több mint száz nyugdíjasszervezet, soraiban több ezer szépkorúval tartozott az irányításom alá. Mindez azért, mert személyemben olyasvalaki került a nyugdíjasszövetség élére, aki az előző rendszerben is fontos beosztásokban dolgozott – emlékezett vissza. – Pedig soha nem politikai indíttatásból foglalkoztam az idősekkel, számomra világnézettől és politikai hovatartozástól függetlenül nem volt jobb- és baloldali nyugdíjas, csak somogyi szépkorúak voltak, és vannak ma is. A támogatás megvonásának azonban volt egy fontos hozadéka, amit az elnöki munkám egyik legnagyobb eredményének is tartok: reformokat végrehajtva a szövetségünk nemcsak hogy talpon maradt, de az önállóságát megőrizve anyagilag is stabillá vált – mondta munkájáról.

– Ugyancsak sikerként könyvelhetem el, hogy napjainkra a vármegyei vezetéssel is normalizálódott a kapcsolatunk, amelyben az is közrejátszott, hogy 2020-ban a Somogyért Egyesület tagjaként én is képviselő lettem, ezáltal lehetőségem nyílt a személyemet és a szövetség tevékenységét jobban megismertetni – tért át a képviselői tevékenységére Stikel János. – Az egyesülettel és személy szerint Gyenesei István elnökkel több évtizedig visszanyúló a kapcsolatunk, egy ideig még titkára is voltam a szervezetnek. Az ott végzett munkám elismeréseként kaptam befutó helyet az egyesület listáján és lettem a Somogyért Egyesület képviselője – avatott be, miként került a képviselők közé.

– Ugyan a pozitív megítélés eredményeként ismét kapunk támogatást a vármegyétől, és a vezetők is rendszeresen látogatják a rendezvényeinket, azonban az érdekképviseleti munkánkban nem sikerült számottevő eredményt elérni. Több alkalommal is felvetettük, hogy a közgyűlés tekintse át és foglalkozzon a somogyi szépkorúak helyzetével. A nyugdíjas­szövetség elnökekén is különösen az idősek szociális ellátásában tapasztaltunk nagyon komoly gondokat: évtizedek óta nem épültek állami idősotthonok, a színvonalasabb szolgáltatást nyújtó intézmények megfizethetetlenek a kispénzű nyugdíjasoknak, vagy a bekerüléshez túl hosszú a várakozási lista. Kevés a szakképzett szociális munkás, a vármegyében élők kétharmadának átlag alatti a nyugdíja – hogy csak a legfontosabb kérdéseket említsem. A tanácskozásokon képviselt felvetéseinket azért nem vették napirendre, mert nem illeszkednek a vármegyei közgyűlés hatáskörébe. A 2030-ig tartó időszakra ugyanakkor Somogy fejlesztésének érdekében egy sor megoldásra váró feladat fogalmazódott meg, de az idősekkel kapcsolatos legsürgősebb teendők kimaradtak.

– Mindig is támogattuk az előremutató felvetéseket, a kritikai észrevételeink mellé pedig a megoldási javaslatainkat is hozzátettük. Soha nem valaki vagy valakik ellen, hanem mindenkor a somogyi emberekért, köztük a szépkorúak életkörülményeinek javítása érdekében emeltünk szót. A nyugdíjasszövetségünk elég nagy szervezet ahhoz, hogy kellő rálátása legyen az itt élő idősek helyzetére is. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a sok ezer somogyi ember érdekében tett javaslataink közül felsőbb szinten az illetékesek egyet sem tartanak megfontolásra méltónak. Elismerjük ugyanakkor a kormány nyugdíjasok érdekében tett intézkedéseit, de nem tartjuk elégségesnek, mint ahogy az ellenzék számára is csak a választások előtti időszakban fontosak az idősek – sorolta a kritikai észrevételeit az elnök.

Stikel János a jövővel kapcsolatos terveiről szót ejtve elmondta: a legtöbbet az idősek mentális egészségéért tehetünk. – A KSH adataiból tudjuk, hogy öregszik a társadalmunk, egyre több az egyedülálló és magányos idős ember, akiknek nagy segítségére lehet az adott településen működő nyugdíjasközösség. Ez azért is fontos, mert a szakemberek szerint is a magány és a dep­resszió nem csupán a lelket, de a testet is megbetegítheti.

Az a céljuk, hogy a legtöbb somogyi településen működjön valamilyen formában idősklub vagy egyesület

Stikel János felidézte, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint a hatvanöt éven felüli magyarok egészségi állapota világviszonylatban is a legrosszabbak közé tartozik.

– Célunk, hogy a legtöbb helyen működjenek nyugdíjasklubok vagy egyesületek, ezért kiemelt feladatunk lesz újak létrehozását kezdeményezni és a taglétszámok növelését is ösztönözni. A munkánkhoz pedig szeretnénk mindazokat megnyerni, akik felelősséget éreznek a szüleik, nagyszüleik, végső soron a lakóhelyükön élő idősek iránt. Vármegyei önkormányzati képviselőként pedig továbbra is minden tőlem telhetőt megteszek Somogy vármegye fejlődése és a szépkorúak érdekében. Soha nem leszünk ilyen fiatalok már, de ilyen öregek sem, mint amilyenek most vagyunk – összegzett a szövetség elnöke.