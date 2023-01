– Édesapjának, Kovács Ferencnek, az Állatorvostudományi Egyetem egykori rektorának köszönheti pályaorientációját. Mit tart a legszebbnek e hivatásban?

– Középiskolás koromban nyaranta az Állatorvostudományi Egyetemen dolgoztam. Megismertem, hogyan élnek az itt dolgozó oktatók, kutatók, hiszen az egyetem a gyakorló állatorvosi munka mellett az oktatás és kutatás lehetőségét is kínálja. A képzés erős természettudományos alapokat adott, így az egyes tudományterületek közötti kapcsolatokat is segített felismerni. Az elmúlt években új szemléletként fogalmazódott meg a „One Health” – „Egy egészség”, amely szerint az ember egészsége nem választható el környezetének állapotától, és hogy napjaink humánegészségügyi problémái globális, komplex megközelítést igényelnek. Az állatorvosképzésben mindig megvolt ez a szemlélet, hiszen az állatorvosok feladata nemcsak kedvenc állataink meggyógyítása, egészségének őrzése, hanem az emberiség egészséges és biztonságos állati eredetű élelmiszerrel való ellátásának biztosítása is. Az állati termék-előállítás során az állat-növény-környezet együttes egészsége biztosíthatja csak mindezt.

– Milyen erkölcsi útravalót kapott szüleitől?

– Édesapámnak az egyetem volt a mindene, tanítónő édesanyám hivatását szintén elkötelezetten, magas színvonalon művelte. Ez példa volt számomra is, erős kötelezettségtudatot és felelősségérzést adott; amit csinálunk, azt szeretni kell. Ha valami sikerült, akkor sem felejthetem: lehet még jobban. Szüleim mások iránti tiszteletre neveltek, de arra is, hogy legyenek elvárásaim másokkal szemben. Édesapámról sokan mondják, hogy a beszélgetéseket úgy kezdte: „Miben segíthetek?”. Szeretném hinni, hogy nekem is sikerült segítenem, támogatnom a hozzám fordulókat.



– Ragyogott az örömtől, amikor nagy taps közepette átvette a díszpolgári címet. Előtte minek örült ennyire?

– Én mindennek tudok nagyon örülni: gyerekeim, unokáim születésének, egy jól sikerült családi ünnepnek, egy kedves gesztusnak. Mindennek, aminek értéke van, ami szeretetet sugároz. Boldog családban élek; szeretem azt a közösséget, amelyet férjemmel lépésről lépésre felépítettünk. Örömforrás a munkahelyem és környezetem, a városom megbecsülése is, amelyért végtelenül hálás vagyok.

– Több mint 40 esztendeje van jelen a kaposvári agrárfelsőoktatásban. Ez idő alatt nemcsak tanúja, hanem tevékeny alakítója lehetett egy intézmény kiteljesedésének, majd – igaz rövid ideig – a Kaposvári Egyetem rektora volt. Nincs önben cseppnyi keserűség az elmúlt időszak történései miatt?

– Nagyon sokat köszönhetek Kaposvárnak. Itt megtaláltam mindent, amit szerettem volna. Rektori pályázatomban ezt írtam 2019-ben: „Fő motivációm a múlt és az egyetem jövője iránti elkötelezettségem, vallva azt, hogy a vidéki egyetemeknek van létjogosultságuk, sőt, küldetésük még jelentősebb társadalmi hatású, mint nagyvárosi intézményeknek. Hiszem, hogy a Kaposvári Egyetemnek van jövője, meghatározó szerepet tölthet be a dél-dunántúli régió, valamint Kaposvár oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs és művészeti fejlődésében.” Én hittem ebben és ebben hiszek ma is. Természetesen fájt az önállóság elvesztése. Nem jól éltük meg, hiszen az integráció egybeesett a covid-járvány legdühöngőbb időszakával, s az első lépés alig 5 hónap alatt zajlott le, ráadásul az egyetem létrejöttének 20. évében. Akkor azt éreztem feladatomnak, hogy a Kaposvári Campusnak méltó helye legyen, és a sokszínűségét megőrizhesse. Ebben az új egyetem vezetése támogatott. Vitathatatlan, hogy az integráció előnyökkel is járt. A MATE multidiszciplinaritása új lehetőségeket nyitott meg új szakok indítására és új kutatási-fejlesztési irányok fejlesztésére.

– Rubik Ernő szerint a boldogság nem eufória. Azt jelenti, hogy az ember elfogadja a valóságot olyannak, amilyen, akkor is, ha időnként egy kicsit harcol ellene. Önnek is szimpatikus ez a megállapítás?

– Olyannyira, hogy azt hiszem, magam is így élek. Mást álmodtunk, de a felsőbb döntéseket tudomásul kell vennünk. Nem bánkódhatunk örökké azon, hogy „mi lett volna, ha…”, ám kötelességünk a véleményünk kimondása.

– Guba Sándorról és Baka József­ről mindig nagy szeretettel beszél. Vannak-e rajtuk kívül olyan egyéniségek, akik meghatározták szakmai-emberi életét?

– A precíz kutatómunka alapszabályait az alma materem Takarmányozástani Tanszékének közösségétől tanultam meg. Ma is több közös munka köt az Állatorvostudományi Egyetemhez. Hálás vagyok Sótonyi Péternek, az egyetem rektorának, azért, mert méltó módon építi a múlt értékein az egyetem jövőjét. Kaposváron Guba Sándor tragikusan korai halála után Horn Péter akadémikus és Baka József vezetésével az intézmény szárnyalt, és ebben mindannyian megtaláltuk személyes lehetőségeinket is. A legmodernebb képalkotó eljárások alkalmazására a kutatásban Repa Imre professzor és kollégáinak együttműködésével nyílt lehetőségem. S természetesen köszönöm akadémikus társaimnak is, hogy érdemesnek találtak az akadémikusi jelölésre.