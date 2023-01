A harminc-harminc magyar és horvát cukrász, szakács és pincér tanulón kívül a két országból tizennyolc szakmai oktató is részt vett a kétéves programban.

– Sikeresen zárult a projekt, s gratulálok a két iskola igazgatójának és munkatársainak, hogy eredményesen együttműködtek – hangsúlyozta Drago Horvat, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja. – Az oktatásban is fontos a két ország közötti, határon átnyúló kapcsolat. A pályázat kölcsönösen előnyös lehetőséget teremtett, melynek révén a két tanintézmény diákjai tovább bővíthették tudásukat.

Pavica Biondic-Ivankovic, a Virovitica Szakképző Iskola igazgatója azt mondta: a résztvevők nem csak a szomszédos ország gasztronómiai sokszínűségét ismerték meg, hanem a modern vendéglátóipari trendekből is ízelítőt kaptak. Az oktatás és a helyszíni gyakorlati továbbképzés a fiatalok és a szakoktatók javát egyaránt szolgálták, s a pályázati támogatás révén új eszközöket is vehettek.

Pavica Biondic-Ivankovic szerint a két középiskola között jó szakmai kapcsolat alakult ki, melyre hosszabb távon is építeni lehet.

Kárász László, a KSZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola igazgatója kiemelte, valamennyi szakmai célt pontosan, határidőre teljesítették. S a horvátországi iskolai küldöttség legutóbbi látogatását a héten viszonozták a kaposváriak.

– Szakácstanulóink tihanyi módra készítették el a süllőt, s a kacsamellen kívül sertés szűzérmét is tálaltak – mondta. – Középiskolásaink eredményesen helytálltak, s lényeges, hogy az új szakmai eljárások érezhetően felkeltették a somogyi fiatalok érdeklődését, a megszerzett tapasztalatokat későbbi pályafutásuk során is hasznosíthatják.