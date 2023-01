Szakmai gyakorlatnak sem lesz híján, hiszen a tanulás mellett félállásban már dolgozik.

– A szoftverfejlesztés és az adatbázis-kezelés érdekel leginkább – mondta Kristóf Donát. – Jelenleg a szoftverfejlesztésben dolgozom hetente húsz órát. Nagyon fontosnak tartom, hogy mire megszerzem a diplomámat, megfelelő szakmai tapasztalattal is rendelkezzem. Ez így nem egyszerű, de ha az ember elkapja az iramot, akkor bele lehet szokni. A vizsgaidőszakot rugalmasan kezelik a munkahelyemen, ám az egyetem szempontjából érdemes nekifeküdni a tanulmányoknak – tette hozzá a kaposvári fiatalember.

Szerinte az intézmény miliőjének köszönhetően a hallgatók eredményei is jobbak. – Győr egyetemi város, ahol élénk a hallgatói élet – folytatta Kristóf Donát. – Az ember teljesen más közegben találja magát, biztosra mondhatom, hogy jobb kedvvel tanul, aki ide jön.

– Az informatikához mindenképpen kell egy kis műszaki beállítottság is – emelte ki a leendő mérnökinformatikus, aki annyira megszerette az egyetemi várost, hogy életének további részét is leginkább ott tudná elképzelni.

– Mérnökinformatikusként gyakorlatilag bárhol el tudok helyezkedni, hiszen óriási a kereslet az országban az ilyen végzettségű szakemberek iránt – mondta. – Számtalan cég szervez továbbképzést és átképzést a dolgozóinak, hogy némi informatikai tudásra tegyenek szert. Az informatikában az a jó, hogy dolgozhatok az ország egyik felén és lakhatok egy teljesen más régióban, a munka ugyanúgy működik távolról is.

Kristóf Donát egyelőre nem tervezi, hogy mesterszakot végez. – A munka mellett a későbbiekben egy másik szakirányt is felvennék, hogy még szélesebb legyen a tudásom – folytatta az egyetemista. – Úgy érzem, hogy az egyetemnek köszönhetően kitágult előttem a világ, mostanra Győr lett a második otthonom. A célom csupán az, ami bárki másnak is: egy versenyképes állást szerezni a végzettségemnek és a megszerzett tudásomnak megfelelően.