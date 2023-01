2012-ben született egy mesekönyv, LáriFári kalandjai a gyerekkórházban címmel. Paskáné Hosszú Adrienn alkotásának ezer példányát a gyerekkórházaknak és a gyermekonkológiai centrumoknak adományozták. A történet főhőse egy kis tündér, LáriFári, aki játékos lényével, gondolataival és csintalanságaival segíti egy leukémiás kisfiú gyógyulását. A könyv szellemisége, a benne rejlő segítő szándék nagymértékben megalapozta a LáriFári Alapítvány életre hívását.

– A segítő szándékot, törődést szerettük volna tovább vinni, az volt a célunk, hogy élményt nyújtsunk nehézségekkel küzdő, súlyos beteg gyermekeknek és családjaiknak – mondta el Paskáné Hosszú Adrienn, az alapítvány elnöke. Harminchét élményvitorlázás mellett családi napokat, kerekes székes korcsolyázást, meseösvényt, közös futásokat is szerveztek.

– A Kaposi Mór Oktató Kórházban a gyerekeknek egy éven át minden hétköznap élményprogramokat szerveztünk. Nem csak somogyi, hanem dunántúli gyermekek is részt vettek a rendezvényeiken, sőt a dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozta fiatalok is több éven át nyaranta a Balatonon vitorlázhattak velük.

– Sokan először ismerkedhettek meg a vitorlázással, segítőink révén húzhatták a köteleket, kormányozhatták a hajót, olyan új élményeket kaptak, amelyek életre szólók tudnak lenni – emelte ki Paskáné Hosszú Adrienn. – Egy vitorlázás után odajött egy kisgyerek és megölelt, hogy megköszönje a programot, de kaptam rajzos élménybeszámolót is, egy állami gondozásban lévő gyermeket pedig úgy sikerült feloldanunk, hogy motorcsónakba ültettük és az utazás után minden héten megkérdezte nevelőjét, mikor találkozhat újra a nyugtató hangú nénivel – mondta meghatottan.

Ami lehetetlennek tűnik, az is lehetséges. A tízéves jubileum kapcsán egész évben sok élményprogramot szeretnének szervezni a dunántúli gyerekeknek.

– Lesz egy jótékonysági bálunk, ahol együtt ünnepelnénk az évfordulót és nem maradhat el a közös élményvitorlázás sem – mondta el Paskáné Hosszú Adrienn. Két csapattal indulnak a Kométa Futófarsangon, futóik között lesznek paraatléták is. A közösségi oldalon az önkénteseik osztják meg meghatározó élményeiket, érzéseiket az év folyamán.