– Január elsejétől a hálózatban kereskedelmi tevékenységet végző munkatársak elérhető legalacsonyabb alapbére a próbaidőt követően bruttó 330 ezer forint – derült ki a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. közleményéből. – A gazdasági szempontból kiemelt térségekben a legalacsonyabb bruttó alapbér 350 ezer forint. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó áruházaknál további havi bruttó 10 ezer forint juttatás illeti meg a kollégákat.

Lenner Éva, az egyik lengyeltóti vegyeskereskedés vezetője azt mondta: 13 dolgozót foglalkoztatnak, s csak a kötelező béremelést hajtják végre. Az idén ünneplik a bolt nyitásának 30. évfordulóját, s most az egyik fő céljuk a dolgozók megtartása és az üzlet működtetése. Butor Sándor, a nagyatádi Atád Coop Zrt. cégvezetője azt mondta, januártól a kötelező emelést biztosítják dolgozóiknak. Húsz boltot üzemeltetnek, 70 alkalmazottjuk van, s döntő részük 2023-ban a 296 ezer 400 forintos garantált minimálbért kapja.

– Egy olyan falusi boltnál, ahol a térségben egyre kevesebben élnek, már annak is örülünk, hogy fenntartjuk az üzletet és nincs veszteségünk – hangsúlyozta.

Somogy aprófalvas, nagyjából 10-15 kilométeren belül szinte bármelyik multi élelmiszer-áruháza elérhető, s az árverseny nehéz helyzetet jelent számunkra. Mi akciókkal igyekszünk fellendíteni a forgalmat.

Butor Sándor szerint egyre nehezebb kigazdálkodni a magas energiaköltséget, illetve a növekvő munkabéreket. Szerinte elképzelhető, hogy egyes helyeken februártól munkaidő-csökkentést vezethetnek be, s így heti 40 óra helyett 30 vagy 35 órát dolgoznak az alkalmazottak. A döntés akár nyolc munkatársukat érintheti, a pénteki igazgatósági ülésen erről is egyeztetnek. Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei vezetője szerint a kereskedelemben is tisztességes bérmegállapodásokra van szükség.

– Az utóbbi időben a vendéglátásban és a kereskedelemben is megszaporodtak a problémák, több üzlet bezárt vagy hamarosan abbahagyja a tevékenységét, mivel nem bírják kitermelni a magas energia- és egyéb költségeket. Máshol 4-6 órára kénytelenek csökkenteni a munkaidőt, s a dolgozók helyzetét tekintve ennek komoly következményei lehetnek.

A kisebb kereskedelmi vállalkozásoknál gyakran borúsak a kilátások, s egészen más a multik helyzete, melyek a világon szinte mindenhol jelen vannak és tőkeerősek. Nemcsak nagyobb béremelésre nyílhat lehetőségük, hanem több cafeteriát is adhatnak a dolgozóiknak. A kisebb somogyi üzleteknél, kereskedelmi cégeknél gyakran alacsonyabb a béren kívüli juttatás, már ha egyáltalán van.



Akár 540 ezer forint a középvezetőknek



A Spar Magyarország tájékoztatása szerint az üzletek méretétől, forgalmától és üzleti teljesítményétől függően az áruházak középvezetői alapbére a bruttó 380 és 540 ezer forint közötti sávban lesz. Közleményükben arra is kitérnek: 2023-ban a Spar Hűségprogram révén a munkatársak továbbra is kihasználhatják a jubileumi juttatás és a Szép-kártya előnyeit. Kiemelték, hogy a továbbiakban is megmarad a 13. havi juttatás, valamint rendelkezésre áll a tizenöt százalékos dolgozói vásárlási kedvezmény havi 120 ezer forint vásárlási összeghatárig.



Fotó: Lang R.