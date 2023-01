- Nem ígérhetek korkedvezményes nyugdíjat senkinek sem: se pedagógusoknak, se rendőröknek, se katonáknak, se mávosoknak, se volánosoknak. – mondta el Lázár János arra a kérdésre, hogy mi várható ezekben a szektorokban. – Azt azonban nem csak ígérem, hanem már januárban a bértárgyalások alkalmával képviselem is, hogy a MÁV-Volán csoport munkatársait sokkal jobban meg kell becsülni. Nagyon fontosnak tartom, hogy Magyarországon a tömegközlekedést mindenki számára, aki azt használni akarja, garantálni tudjuk. Négymillió ember – minden második – szinte napi rendszerességgel tömegközlekedési eszközzel jár. Ez egy óriási kihívás, és be kell lássuk, hogy az infrastruktúra és az eszközök hagynak maguk után kívánnivalót. Rosszak a vasútvonalaink, sokszor az autóbuszok, a vasúti közlekedési eszközök. A programom az, hogy ezt próbálom olcsóvá tenni, s vannak más javaslataim is a kormány asztalán. Fontos célkitűzésem, hogy az az 57 ezer ember, aki naponta ezt a rossz infrastruktúrát működteti és ellátja az utazóközönséget, anyagilag és társadalmilag legyen megbecsülve. Korkedvezményes nyugdíjat nem, de tisztességes anyagi megbecsülést ígérek.

- Az infrastruktúra javítása érdekében várhatóak-e vasúti kocsicserék? Sok helyen jár még piroska...

- Igen, várhatóak. Két programot is szeretnénk elindítani. Egyrészt pályakorszerűsítést: 8500 kilométernyi vasútvonal van Magyarországon, ebből 4500 kilométer sebességkorlátozott, ami azt jelenti, hogy a magyar vasúthálózat 50 százalékán késnek a vonatok. Egy nap 200 órányi késés jön össze, ez nyilvánvalóan nem tartható, ettől a vasút nem lesz versenyképes. Javítani kell a pályát és folyamatosan korszerűsíteni kell a járműveket. Az a tanulság, hogy ahol jobb a pálya, pontosabb és komfortosabb a jármű, az emberek igénybe veszik a szolgáltatást. A Volánnál is járműbeszerzésekre készülünk, szeretnénk a hagyományos üzemanyaggal működő járműveket olyan energiaforrású buszokra kicserélni, amik környezetbarát és könnyebb fenntartást biztosítanak mindenki számára. A MÁV és Volán együttműködésében nagy lehetőséget látok, egymást támogató együttműködésre van szükség. Még egyszer: az ország és a hétköznapi élet egyik legnagyobb kérdése a közlekedés, hiszen majdnem mindannyian közlekedésre vagyunk kényszerítve vagy azért, hogy a gyerekeinket iskolába juttassuk, vagy azért, hogy eljussunk a munkahelyünkre, vagy a gyógyulás, a tanulás, a tudás megszerzése, az ügyeink elintézése, vagy éppenséggel a bevásárlás érdekében. Nagyon kevés magyar ember van, aki megengedheti magának azt a „luxust”, hogy nem él közlekedési eszközökkel. Ezért szeretnék egy autósbarát politikát Magyarországon. Az autósok üldözésének szeretnék véget vetni, hiszen nagyon sok ember Vas megyében is rákényszerül, hogy autóval közlekedjen, s de szeretném, ha a MÁV és a Volán szolgáltatásai is jobbak lennének. A jobb alatt azt értem, ha nem tudjuk rövidtávon a minőséget javítani, akkor olcsóbb legyen.