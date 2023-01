A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár épületében fogadta a Nyelvünk és kultúránk barátainak oldala stábját a törökkoppányi születésű Szakály Sándor történész­professzor. A Tempora mutantur, vagyis Változnak az idők című sorozat keretében a neves rádiós személyiség, Cservenka Judit és a nyelv és kultúra iránt elkötelezett fiatal kutató, Blankó Miklós faggatta a VERITAS főigazgatóját. A Széchenyi-díjas professzor a 20. század történetének kutatásába avatja be a nézőket, amely izgalmas és fontos vállalkozás, hiszen az általunk megélt vagy családi krónikákból megismert múlt valós tényeit kell feltárni – gyakran tévedéseket, szándékos ferdítéseket, félreértéseket, prekoncepciókat vagy legendákat oszlatva. A főigazgató erre vállalkozott tudományos életpályája során. Egyebek mellett ez is kiderül a Nyelvünk és kultúránk barátainak Facebook-oldalán január 19-én, csütörtökön 20 órakor látható sorozat legújabb riportjából, valamint az is érzékelhető: mindezt nemcsak kertelés nélkül teszi a professzor, hanem jól érthető, világos magyar nyelven.