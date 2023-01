– Sokan elfordultak az egészségmegőrző termékektől 2022 őszén, annak ellenére, hogy ismét számos betegséggel szembe kell néznünk. Az elmúlt két évben a bezártság, a home office, illetve a higiéniára való fokozott odafigyelés miatt sokkal kevesebb megbetegedés volt (a Covidot leszámítva), így most az influenza és felső légúti betegségek sokkal intenzívebben támadhatnak, mint korábban, ugyanis a szervezetünk jó eséllyel nem találkozott az elmúlt két évben ezekkel a vírusokkal. Szinte nem is volt most olyan család, ahol a karácsonyi összejövetelen ne lett volna legalább egy-két személy, aki beteg volt, ez pedig meg is látszik a keresési tendenciákon. A trendekről Jánvári András e-kereskedelmi szakértő, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója mesélt.

A 2021-es év őszi időszakában sokkal több keresés volt „immunerősítő” és „lándzsás útifű” kulcsszavakra, mint 2022-ben, viszont ez december végén átfordult, így az év utolsó két hetében rohamos emelkedésnek indult az érdeklődés ezen termékek iránt. A „cink” és „szelén” kulcsszavakra egyelőre még kevesebb a keresés, azonban már alig marad el a tavalyi évtől. „Ezzel szemben a C-vitamin és D-vitamin még továbbra is nagyon alulmarad a tavalyi számokhoz képest. Ezt a forgalmazók is megerősítik, nagyon nagy volt a termékeknél a visszaesés eladott darabszámban” – hívta fel a figyelmet Jánvári András, a multi-vitamin.hu ügyvezetője.

Jellemző a lefelé vásárlás

Ha egy adott terméktípusból van több márka, akkor már kevésbé márkahűek a vásárlók. Sokkal inkább megnézik és összehasonlítják az ár-érték arányt, illetve jobban keresik az akciókat. „Itt fontos felhívni a vásárlók figyelmét, hogy attól, hogy valaminél nincs kiírva akciós ár, lehet még kedvező az ára, azonban az új árszabályozás miatt, amit nyáron vezettek be, sokkal kevesebb akciós árat láthatunk. Azoknál a webáruházaknál, ahol minden termékre akciós árakat írnak ki, gyanakodjunk is, hogy trükköznek, és valójában nincs is akkora kedvezmény. Manapság 20-30%-nál nagyobb akciót már csak rövid szavatosságú termékek esetében láthatunk, illetve beragadt készleteknél az étrend-kiegészítő piacon” – emelte ki a szakértő.

A tavalyi készlet kifutásáig még olcsóbban szerezhetjük be a termékeket

Az étrend-kiegészítők piacán is jelentős drágulás volt tapasztalható az árfolyamváltozások miatt, lévén dollárban vagy euróban vásárolják a cégek, ám szerencsére jóval kisebb volt az áremelkedés, mint az élelmiszerek esetében. „Drágulás biztosan továbbra is lesz, de nem hiszem, hogy olyan mértékben, mint más termékeknél. Leggyakrabban a gyártók és forgalmazók év elején szoktak változtatni az áraikon, emellett figyelembe kell venni, hogy az üzletek költségei is folyamatosan nőnek. Így mindenkinek emelnie kell az árrésén, ha nem akarnak veszteségesek lenni, ezért érdemes év elején minél hamarabb beszerezni azokat a termékeket, amikről biztosan tudjuk, hogy szükségünk lesz rá az év során. Sok helyen a régi készlet kifutásáig nem változtatnak a korábbi áron” – mutatott rá Jánvári András.

Vannak termékek, amiknek végre csökken az ára

Szerencsére vannak olyan terméktípusok, amiknek az ára korábban sokat emelkedett, viszont most újra csökkenőben van. „Ilyen az aszkorbinsav, ami most, év elején 20-30%-ot fog esni, de a kókuszolaj és eritrit ára is elkezdett visszaesni a meredek emelkedés után a korábbi, egy-két évvel ezelőtti világpiaci árára. A recesszióval és a vásárlóerő csökkenésével ezen termékek száma növekedni fog, és egyre gyakrabban találkozhatunk majd árcsökkenésekkel” – tette hozzá a szakértő.

Hogyan alakul 2023-ban az étrend-kiegészítő piac?

Általánosságban elmondható az étrend-kiegészítő piacon, hogy a januári és februári hónapokban meg szokott növekedni a keresés az egészségmegőrző termékekre, kivéve a 2021-es és 2022-es év első hónapjait. Ezekben az években a Covid-hullámok határozták meg az érdeklődés alakulását, mintsem az évszakok, így inkább október-november és március hónapok voltak az erősebbek. „Idén kicsi fellendülésre számítunk érdeklődés szintjén, lévén október-november gyenge volt a korábbi két évhez képest, azonban azt nehéz megjósolni, hogy az embereknek mennyire lesz pénzük a továbbiakban az egészségre. Amikor már betegek, akkor azt gondolom, hogy költeni fognak a gyógyulásra, azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a megelőzés a legolcsóbb és leghasznosabb megoldás.” Ami láthatóan visszaszorult, az a cégek által ajándékozott vitaminok piaca. „Több olyan partnerünk is van, aki az elmúlt két-három évben rendszeresen adott alkalmazottainak vitamint, de erre most plusz, elhagyható költségként tekintett. Pedig érdemes figyelembe venni, hogy a betegség a munkáltató és a munkavállaló számára is költséges” – hívta fel a figyelmet Jánvári András a multi-vitamin.hu ügyvezetője.