Jogász, közgazdász, művelődésszervező és mediátor. Dénesné Orcsik Judit évek óta tanulmányozza az alternatív konfliktuskezelést. Első megjelent könyvében útmutatást szeretne adni a problémák felismeréséhez és megoldásához. A kaposvári szakember családjogi szakjogászként és tranzakcióanalízis alapú mediátorként dolgozik, azonban válási mediációval is foglalkozik.

– Sohasem adok tanácsot a találkozók során, mindig igyekszem kihozni a felekből a legjobb megoldásaikat – mondta a tanácsadó. – A könyv nem a válásról szól, hanem arról, hogyan tudjuk felismerni azokat a pontokat, amikor felszíni konfliktusban vagyunk a párunkkal, és miként tudunk lemenni annak mélyére, hogy megkeressük az egyéni mozgatórugóinkat – emelte ki a kaposvári író.

Dénesné Orcsik Judit szerint akkor visszafordítható a folyamat, ha észrevesszük a jelzéseket.

– Példákon keresztül vezetem végig az olvasót a megértésig, segítséget adva a változáshoz is. Egy harmonikus kapcsolatban nem akadunk ki, ha a zoknit a párunk nem a szennyesbe dobta, de ha nem vagyunk rendben belül, akkor tudat alatt már üzenünk magunknak, hogy mélyebb problémáink vannak – emelt ki egy meglehetősen életszerű példát. Dénesné Orcsik Judit szerint minél inkább lejjebb kell ásni, hogy megtudjuk, mi a konfliktus gyökere, csak így tudjuk megoldani később.

– Egyénfüggő, hogy mennyire könnyen tudnak az emberek megnyílni, de amíg nem indulunk el a felszínről, az egótól a lélekig, addig nem ismerjük igazán a másikat sem – mondta el a kaposvári író. A könyv december közepén jelent meg és azóta szerzője már több visszajelzést kapott. – Sokan írták, hogy segített felnyitni a szemeket és a végén rájöttek, hogy az igazit nem kívül kell keresni, mert amint magadban meg tudod találni és megérteni a konfliktusod gyökerét, majd változtatsz a kommunikációdon, változik a másik is, a helyzet is. Az írónő megjegyezte, vannak párok, akik már eldöntötték, hogy nem folytatják együtt és a békés elválás érdekében fordulnak mediátorhoz.

Lássuk meg a saját felelősségünket

– Nem arról szól a könyv, hogy nem érdemes elválni, és mindig együtt kell maradni, de ha a válás előtt jobban megismernénk egymást, akkor sok minden megváltozna. Fontos, hogy megértsük saját utunkat, hogy mi vezetett el minket a másikhoz, milyen tudatalatti mintázattal kapcsolódtunk egymáshoz – mondta könyvéről Dénesné Orcsik Judit. Magunk megértése nélkül egy válás után is hasonló emberrel találkozunk újra észrevétlenül, és 5-10 év múlva ugyanazok a problémák, konfliktushelyzetek találnak meg minket.