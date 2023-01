Az aratást is színre vinnék ebben az évben. Ehhez – immár másodízben – a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatását is szeretnék elnyerni.

– A helyi önkormányzat segít és az alapítvány támogatásában is bízunk – mondta Baranyai Éva klubvezető. – Korábban „A Somogy megyei népi hagyományok felelevenítése és bemutatása adventtől nagyböjtig” című pályamunkánkkal 350 ezer forintot nyertünk, amelynek az elkészítésében Soltész Berta turisztikai menedzser volt nagy segítségünkre, s amellyel rendkívül tartalmas programokat sikerült megvalósítanunk.

A rendezvényeinkben nagy segítségünkre volt helyi katolikus egyház plébánosa, Bálint Gábor és Buzsáki Margaréta. A betlehemezést a két katolikus templom mellett a református imaházban is bemutattuk. Az érdeklődés minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen valamennyi helyen telt ház volt a bemutatónkon. A Szent Erzsébet templomban különösen sok fiatal kísérte figyelemmel az előadásunkat – emelte ki a klubvezető. – Ezt azért is tartjuk rendkívül fontosnak, mert a tavaly nyáron megalakult szervezetünk elsősorban erre a korosztályra fókuszál, és nem véletlenül van nyolc iskolás tagja is a klubnak.

Baranyai Éva elmondta: a legfőbb céljuk a gazdag somogyi hagyományok közül a lehető legtöbbet meggyökereztetni a településükön, ehhez pedig minél szélesebb körben szeretnék a fiatalabb korosztályt is bevonni. – Ebben számítunk az iskola pedagógusaira is. Jók az eddigi tapasztalataink, ugyanis a gyerekek rendkívül nyitottak – húzta alá a közösség irányítója. – Mivel egyéb módon jelenleg nem tudunk pénzhez jutni, nagyon bízunk a most beadott pályázatunk sikerében. Annál is inkább, mert az alapítvány felhívásában a folytonosság kiemelt szempontként szerepel – tette hozzá a klubvezető.