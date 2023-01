A hat hektáros terület a Dombóvári út végén található, és négy üzemcsarnokot is felépítenek majd az innovációs parkban. A kaposvári projekt 14 milliárd forintból valósul majd meg, és a tervek szerint az országban 14 másik helyen is kialakítanak hasonló létesítményeket, de közülük a kaposvári az egyik leglényegesebb helyszín. A jövőnket meghatározó fejlesztésről van szó, mert így növekedhet a versenyképességünk, és ezzel Kaposvár gazdasága a 10 legjobba kerülhet a magyar városok között, hangsúlyozta Szita Károly. Egy inkubációs tudásközpont lesz a park magja, vázolta fel az Óbudai Egyetem rektora, aki hozzátette, hogy a megtelepülő civil és a hadipari beruházások lökést adhatnak az egész térségnek. Az egyetem az oktatáson, a mérnökök képzésén keresztül is megveti a lábát a régióban. Kovács Levente a horvátországi Varasdból érkezett a kaposvári tanácskozásra, ott egy környezetvédelmi célú innovációs ipari parkot tekintett meg, és ez az elképzelések szerint a hasonló profilú cégek a kaposvári innovációs parkot is erősítik és nemzetközileg fenntarthatóvá teszik majd. A kaposvári vállalkozásoknak is lehetőséget jelent majd az új park, többen már jelezték a csatlakozási szándékukat, beszélt erről a rektor. A beruházás remélhetőleg már békeidőben fejeződik be, mondta a polgármester.