Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke arról beszélt: a háború hatása az agrár­szektorban is érződött, nagymértékben emelkedtek az élelmiszer- és üzemanyag­árak, a fűtési költségek is megnőttek.

Kiemelte: az aszály miatt a kalászos növényekből közepes, a kukoricából, napraforgóból gyenge termés lett. A május 25-ei jégeső komoly károkat okozott vármegyénkben. Madarász Zoltán szerint egy nehéz év után nem szabadna az önkormányzatoknak földadót kivetniük a gazdákra.

– Fizetik az iparűzési adót, és egy ilyen nehéz év után még egy újabb adót kapnak a nyakukba – mondta. – Ez a költség nyilvánvalóan a vásárlóknál csapódik majd le. Aki szeretné kifejezni kifogásait a földadóval kapcsolatban, az agrarpeticio.hu oldalon megteheti.

Megjegyezte azt is, hogy hazánk agrárstratégiáját november hetedikén elfogadta az Európai Unió, így a támogatások időben megérkeznek ezután is.

Mácsai Ádám, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi igazgatója a pénteki sajtótájékoztatón kiemelte: vármegyeszerte 191 települési agrárgazdasági bizottság alakult és 28 falugazdászuk segíti a gazdákat. Kaposvár mellett Balatonbogláron és Nagyatádon van körzeteik központja. Hetvenhat településen biztosítanak ügyfélszolgálatot, és a fejlesztéseknek köszönhetően gyorsabb internetelérésre van lehetőség.

– Tavaly 9876 ügyet intézték falugazdászaink, az egységes kérelmek csaknem 70 százalékát, 4129 esetben végezték el – emelte ki Mácsai Ádám. G. L.



Most épp a belvíz okoz gondot a gazdáknak

Fotó: Lang R.

Útra keltek

A somogyi agrárkamara tizenhét képzésén csaknem hatszázan sikeresen vizsgáztak. Mácsai Ádám somogyi igazgató kiemelte: nem csak a felnőttek oktatása a feladatuk, az általános iskolákba is eljutottak, hogy népszerűsítsék az agrárszakmát, a Pápa Expora több busznyi kaposvári és csurgói szakiskolást utaztattak, sőt még több nyári tábort is szerveztek a fiataloknak. Legalább harminc rendezvényt rendeztek tavaly.