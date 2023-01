Emiatt a hófúvás veszélye miatt a meteorológiai szolgálat elsőfokú riasztást adott ki, és vannak akik ezt ki is használják. Tegnap mi is beszámoltunk róla, hogy ellepték a népszerű túraútvonalakat a turisták, ezért több helyen például Dobogókőn, voltak parkolóhelyek amik már reggel 8 órára megteltek, így sokan szabálytalanul, a forgalmat is akadályozva álltak meg az oda vezető országos utakon. A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. is felhívta a figyelmet, hogy az időjárási körülmények miatt a fák ágai könnyebben letörhetnek, ezért fokozottan ügyelni kell a saját testi és a járművek biztonságára is.

Két napja kezdődött a havazás. Akkor még Balatonbogláron is vékony réteg maradt meg a növényzeten:

Fonyód január 22-én így nézett ki Bene Ádám fotós szemével:

Szintén fonyód egy másik szemszögből:

Kaposváron pedig feltámadtak az első hóemberek is.

Van olyan négylábú barátunk aki most először lát havat életében:

Mindig jó egy téli séta, amikor érezzük a hó pufogását a talpunk alatt:

Az időkép úgy fogalmaz, hogy "Látszik, hogy az emberek ki vannak éhezve a télre és a hóra, rengetegen indultak útnak, hogy gyermekükkel vagy saját szórakoztatásukra havas élményekben részesüljenek a szombati napon. A Börzsönyben, a Nagy-Hideg-hegyen szinte tömeg volt, pedig a nap nagy részében felhőben volt a hegytető, de délután egy rövid időre csodaszép lett a kilátás, kicsit kitisztult az idő."