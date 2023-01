Zömbik Sándor látrányi őstermelő füstölt húsáru-értékesítéssel foglalkozik. A kolbászok, májasok és hurkákon kívül tepertőt és sertészsírt is eladnak helyben. A 49 éves férfi azt mondta: főleg helyi és környékbeli vásárlójuk van. Saját sertést dolgoznak fel, általában két hetente vágnak.

- A nyáron grillkolbászt is árulunk - mondta. - Ebből szeretnénk majd újabb fajtát készíteni.

Krista Zoltán ságvári őstermelő szerint amíg sok boltban, áruházban elszabadultak az élelmiszerárak, addig az őstermelők portékáinak jelentős része nem vagy minimális mértékben drágult. Így már nem csak a friss, hagyományos ízek szólnak gyakran a helyi áruk mellett, hanem az ár is.

- A mustban eltett termékeken kívül savanyúságot és zöldségkrémeket is készítünk - mondta az 53 éves gazdálkodó. - Kínálatunkban mustban eltett cékla, csalamádé továbbá bodzavirág, akác, citromfű és cseresznye szörp is található, s tárkonyos zöldségkrémet, illetve rozmaringos hagymakrémet is szállítunk piacra