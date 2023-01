Péter Attila egy cég toponári telephelyén dolgozik, és bár nem lakik a közelben, a munkája miatt két-három naponta megfordul a postán.

– A vállalkozásnak sok a postai ügye, emiatt a bezárás alatt a Toldi lakótelepi postára autóztam rendszeresen, de az újranyitással sok időt takaríthatok meg – mondta.

Helyreállt az átlagos forgalom, de még nagyon hónap eleji, amikor kevesebben jönnek, sőt az is előfordul, hogy valaki még nem értesült az újranyitásról, tudtuk meg a toponári postán. Két hölgy állt munkába itt januártól, az egyik régi dolgozó, a másik új kolléganő. A kaposfüredi postára is sokan igyekeztek kedden délelőtt a szakadó eső ellenére.

A bezárások után aláírás gyűjtés indult a kaposvári és toponári településrészen, mindkét helyen mintegy ezer szignó gyűlt össze. Az aláírásgyűjtést követően másfél hónapon át tárgyalt Szita Károly a Magyar Posta vezetőivel. A tárgyalások úgy zárultak le, hogy az önkormányzat 32 millió forinttal támogatja a szóban forgó két postahivatalt, ez a működési költségeik 63 százalékát jelenti. A tárgyalások a stabil működés érdekében folytatódnak, tette hozzá a polgármester.

Információink szerint a Pécsi utcai postahivatal ügyében is felvetődött az aláírásgyűjtés ötlete még tavaly, de ennek nem lett kézzelfogható eredménye. Az épületen azóta is lakat, kedden egy idős hölgy húzódott be az eső elől a zárt ajtó elé. A 75 éves Németh Gézánénak nehézséget okoz, hogy a Nagypostára menjen, de tudja, hogy a fűtés miatt zárták be az épületet, és azt is, hogy ez így marad. A Magyar Posta Zrt. vezetősége azt közölte, hogy az elmúlt másfél hónapban intenzív és konstruktív egyeztetéseket folytatott a postahelyekről. Ahol a települések vállalták, hogy az adott posták üzemelésére vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díjat fizetnek, ott megállapodás született a további működésről.

Somogyban a kaposvári Pécsi utcai 3-as számú, és Frankel Leó utcai 5-ös számú posta mellett zárva marad a novemberben lelakatolt somogyaszalói, magyaratádi, zimányi, sántosi, gamási, somogyvámosi, niklai, somogyfajszi, balatonújlaki, nemesvidi, és zákányfalui posta, valamint a fonyódi 2-es számú és a siófoki 9-es és 11-es postahivatal. Az érintett kistelepüléseken azóta mobilposta működik. Érdeklődésünkre a Magyar Posta csak annyit válaszolt, hogy az érintett önkormányzatokkal még több helyen folytatja a tárgyalásokat, de jelenleg további információkat erről nem áll módjukban megosztani.

Megkérdeztük olvasóinkat, hogyan fogadták a postahivatalok újranyitását: