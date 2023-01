A kaposvári Alfa Mobil 98 Kft.-nél a duális szakképzésben jelenleg hat fiatal sajátítja el a szakma alapjait. A gépjármű-mechatronikusokon kívül a következő időszakban is várják a gépjármű-mechatronikai technikusokat is. Utóbbiak az érettségi után kétéves képzésben vesznek részt.

– A számítástechnikai tudás ebben a szakmában is alap – hangsúlyozta Molnár Tibor ügyvezető. – Lényeges, hogy a fiatalok magabiztosan kezeljék a műszereket, s a műszaki problémára gyorsan megtalálják a megoldást.

A kaposvári cég csaknem tíz éve vesz részt a duális szakképzésben, s a hagyományos tanulói oktatás múltja ennél is hosszabb időre nyúlik vissza. Az ügyvezető szerint bár korábban is előfordult, hogy egyes diákok lemorzsolódtak, de akit a benzin szaga megcsapott, s valóban érdekli a szakma csínja-bínja, az a pályán marad.

Talián Bálint, a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezetője azt mondta, Nagyatádról nyolc fiatal jár cégükhöz, a leendő lakatosokon és hegesztőkön kívül forgácsolókat is képeznek. Szerinte összességében kedvező a diákok hozzáállása, s abban bízik, hogy minél több végzős a választott szakmában hosszú távon is megtalálja a számítását. Jelenlegi munkatársaik közül többen korábban vállalkozásuknál tanultak a duális képzésben.