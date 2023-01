– Zenebarát családban nőttem fel és zongorázni is tanultam, az éneklés pedig a mindennapjaim része volt. Már kiskoromtól pedagógusnak készültem, amelyben minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy kiváló tanítóim, tanáraim voltak, akikre felnéztem és akiktől sokat tanultam emberségről és gyerekszeretetről is – emlékezett a kórusvezető. – Kiemelni senkit sem akarok közülük, azonban a tanítóképzős tanáromat, Sasvári Attilát mégiscsak megemlítem, akitől szakmailag a legtöbbet tanultam. Bár tanítónak készültem, de már akkor kiemelten foglalkoztam ének-zenével és az intézmény kórusának is titkára lettem, így amikor munkába álltam Iharosberényben és egy év tanítóskodás után a volt igazgatóm felajánlotta a megüresedett énektanári állást, azonnal igent mondtam. Az énekszakos diplomát pedig csak később szereztem meg.

Az iskolai énekoktatás mellett a másik nagy szerelme az egyesületi kórus lett. – A sok jó hangú idős szeretett volna kórust alapítani és a segítségemet kérték. A meghallgatásukat követően alakult meg az énekkar, amelynek a vezetését is elvállaltam – emlékezett az indulásra a ma már ugyancsak nyugdíjas tanárnő. Arról is beszélt, hogy a döntésében nem kis szerepe volt a tősgyökeres berényi mivoltának, így aztán szinte mindenkit ismert a faluban, az idősek iránt pedig mindenkor nagy tiszteletet érzett. – Örömmel tölt el, hogy abban segíthettem, amihez igazán értek és amit ma is szívesen csinálok. Nem utolsósorban pedig már az első találkozáskor láttam a lelkesedést az arcokon, és ez a hozzáállás az egész eddigi együttműködésünket végigkísérte – folytatta a múltidézést a tanárnő. Másfél évtizedig sok közös fellépésük volt az iskola énekkarával is. A színpadon sokszor 60-70 énekes állt, nem ritkán három generáció énekelt együtt egy családból, és olyan is előfordult, hogy egy famíliából tízen is szerepeltek.

A legemlékezetesebb fellépéseik közül a szülőfalujában és az iharosi templomban évente megrendezett karácsonyi koncerteket emelte ki. – A legutóbbi szerepléseink különösen jól sikerültek, megkoronázva az elmúlt huszonöt évet. Mindkét helyszínen csodálatos az akusztika, a karácsony közelsége pedig különös hangulatot varázsolt a templomok falai közé, az énekkar is a legjobbját nyújtotta. Csodálatos érzés volt abban a miliőben vezényelni – vallotta meg Horváthné Záborszky Judit, akivel együtt az alapítók ma már csak négyen vannak. – Szerencsésnek mondhatom magam, hogy a munkám egyben a hobbim is volt, s hogy ennyi időn keresztül irányíthattam a nosztalgia énekkarát is – tette hozzá. A közösségért végzett kiemelkedő munkáját amúgy az önkormányzat is elismerte, díszpolgári címet adományozva számára.