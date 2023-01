Az év elején a legtöbben megpróbáljuk felhasználni a friss lendületet olyan új szokások bevezetésére, amelyek jobbá teszik a közérzetünket vagy a környezetünket. A legkisebb dolgok is nagy egésszé állnak össze, ha minden nap foglalkozunk velük, ezért érdemes belevágni apró módosításokba akár az év elején, akár később is. A Dell szakértői most ahhoz gyűjtöttek össze egy csokornyi tippet, hogyan lehet energiatakarékosabbá tenni a laptopok használatát, hiszen ez az energiakrízis idején különösen fontos. De mindig jól jön, ha néhány forinttal alacsonyabb a villanyszámla. Ráadásul a megfelelő gondoskodás ahhoz is hozzájárul, hogy hosszabb ideig használhassuk kényelmesen a számítógépünket.

Miért fontos megelőzni az akku(t) problémát?

Az odafigyelés arra, hogy ne pazaroljuk feleslegesen az energiát a laptopunkkal, nem csak olyankor hasznos, amikor úton vagyunk, vagy valami más okból nem tudjuk feltölteni a gépet. Ez hosszú távon is jót tesz az akkumulátornak: megkíméli, és meghosszabbítja az élettartamát és az üzemidejét.

Az akkumulátor üzemideje azt jelenti, hogy mennyi ideig képes működni egy feltöltéssel. Ez az akkumulátor kapacitásától függ, ami a benne tárolható töltés mértékét jelenti. Ez a kapacitás az akkumulátor kémiai öregedésével, illetve minden egyes kisütési-töltési ciklussal fokozatosan csökken, ami azt eredményezi, hogy egy töltéssel egyre rövidebb ideig használható a gép. Általában 18-24 hónap után észlelhető az akkumulátor élettartamának csökkenése. Nagyobb teljesítményű igénybevételnél ez hamarabb jelentkezhet, ám okos használattal későbbre is ki lehet tolni ezt az időt.

Kis lépés neked, nagy lépés az aksidnak

Már néhány kattintással is gondoskodhatunk arról, hogy kevesebb energiát fogyasszon a gépünk, hiszen a laptop konfigurációja és energiaellátási beállításai befolyásolhatják az akkumulátor teljesítményét. A fogyasztás mérsékléséhez módosíthatjuk a kijelző fényerejét és felbontását, vagy aktiválhatjuk a sötét módot a legtöbbet használt alkalmazásainkban. Ha nincs szükség rá, akkor kikapcsolhatjuk a billentyűzet háttérvilágítását, illetve a WiFi-t és a Bluetooth-t, valamint a laptophoz csatlakoztatott külső eszközöket is.

Ezenfelül bezárhatjuk a nem használt szoftvereket is, illetve a Windows feladatkezelőjében (Task Manager) azt is nyomon követhetjük, mekkora erőforrást igényelnek az egyes programok. Ha valamelyik csúcsokat döntöget, akkor utánanézhetünk, tudjuk-e valamilyen alternatívával helyettesíteni, mivel ezzel a gép működése is gyorsabbá válhat.

A frissebb operációs rendszerekben, például a Windows 11-ben már speciális energiatakarékossági funkciók is használhatók. Emellett bizonyos számítógépekhez elérhetők olyan megoldások is, mint a Dell Power Manager, amely segít maximalizálni a laptop akkumulátorának élettartamát azáltal, hogy konfigurálja az akkumulátor karbantartásának módját, méghozzá a felhasználó személyes preferenciái alapján.

Tedd hűvösre a géped!

A laptop háza táján, kívül is akad pár apróság, amire odafigyelve optimalizálhatjuk a fogyasztást. Sokat számít például a hőmérséklet. A laptopokban ventilátorok gondoskodnak arról, hogy ne melegedjenek túl az alkatrészek. Ezek működésére nagyobb szükség van olyankor, amikor a gép alja nem szellőzik megfelelően. Ez akkor fordul elő, amikor a laptop valamilyen puha bútoron vagy szöveten van bekapcsolt állapotban. Érdemes inkább asztalon használni, vagy laptoppárnát helyezni alá, amikor ágyon, kanapén, fotelban, babzsákban vagy hasonló helyen gépezünk.

A szélsőséges hőmérsékletet sem kedvelik a laptopok. Ha a számítógépünk extrém hideg vagy meleg hőmérsékletnek volt kitéve, például az utcán cipeltük magunkkal téli fagyok vagy nyári kánikulák idején, akkor a használat és a töltés előtt jobb, ha hagyjuk, hogy előbb elérje a normál hőmérsékletet.

Az alvó mód is használ valamennyi energiát, ezért érdemes kikapcsolni az eszközt, ha több órán keresztül nem használjuk. Különösen érdemes ezt olyankor megtenni, mielőtt laptoptáskába, fiókba vagy más zárt helyre tesszük az eszközt. A kábelt is ajánlott kihúzni a konnektorból, amikor nem töltjük a gépet, hiszen minimális energiát ilyenkor is felvesz a rendszer, ráadásul a túltöltés az akkumulátor üzemidejének romlását is gyorsítja.

A kábel esetében azt is fontos megjegyezni, hogy mindig a laptophoz mellékelt, eredeti hálózati adaptert használjuk. Ne használjunk harmadik féltől származó hálózati adaptereket vagy akkumulátorokat, a gyártótól szerezzük be a pótlást, ha elromlott volna a régi.