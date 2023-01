Távolinak tartjuk, pedig a klímaváltozás már javában zajlik

Nem a jövő hozza el az ökokatasztrófákat. Már javában zajlanak, és nemcsak a brazil esőerdőkben, hanem itt, a Bakonyban, a Balatonnál is. Baj, hogy ezt a problémát távolinak tartjuk időben és térben. Ez egy lassan kibontakozó folyamat, amely az elmúlt évtizedekben nagyon felgyorsult. Több környezetvédő kezdeményezés is született 2022-ben erre vonatkozóan. Most kiemeljük az e témában született cikkek legfontosabb tanulságait.

A környezetkutató tanácsai otthonunk tisztán és illatosan tartására

Laczkó Boglárka veszprémi környezetkutató néhány alapanyagból – olyanokból, amik akár el is fogyaszthatóak – minden olyasmit kikever, amire otthon szükségünk lehet a tisztaság miatt. Leginkább mosószóda, citromsav, ecet, szódabikarbóna kell ezekhez. Illóolajokkal pedig kellemes illatot teremthetünk.

a teafaolaj fertőtlenít, gomba-, baktérium- és vírusölő, ezért a konyhában is bevethető takarításkor

bútorok, cipők ápolásához kiváló a méhviasz és a ricinusolaj, ezek a bőrkanapéhoz és a szempillánkra is jók

az ecet, ha önmaga megerjed, akkor csak tízszázalékos lesz, így is jó tisztítószer. Csillogóak lesznek tőle a poharak, jó mosáskor az öblítéshez

makacs vízkő ellen beválik a mosószóda és a citromsav kettő-egy arányú keveréke. Hasonlóképp jó lehet erre a célra a mosószóda, a kristályos, szemcsés citromsav és a szódabikarbóna kettő-egy-egy arányú keveréke

a fehér ruhák mosásához nagyon jó a szódabikarbóna, a mosószóda mosogatáskor is alkalmazható

a folttisztításhoz Laczkó Boglárka a folttisztító sót, a nátrium-perkarbonátot ajánlja, csak ötven fok felett hatékony, de ragyogóvá varázsolja a textileket

Laczkó Boglárka az elmúlt évben Zircen is tartott a vegyszermentes háztartás jegyében tisztítószerkészítési workshopot

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Szekrénytöltés helyett cserebere

S ha már a ruháknál tartunk: a másodkézből való áruk közt még egyáltalán nem használtakat, címkés holmikat is találhatunk. Azt is jó tudni, hogy a turis üzleteknek a termékeit megfelelően fertőtlenítették. Azzal pedig valóban

óvjuk a természetet, ha amit viselünk, annak az élettartamát meghosszabbítjuk.

Minél tovább használunk egyet-egyet eredeti funkciója szerint, annál jobb. Csak azért, hogy adjunk valamit ajándékba, nem kell még egy ruhával gyarapítani azoknak a szekrényét, akinek ez a bútora egyébként zsúfolt. Fel kell tennünk magunknak a kérdést: kell-e egy újabb ruha egyáltalán szerettünknek, ha az használt is. Kell annyi, amennyire megszokásból vágynánk? Gondoljunk arra is,

ha jó minőségű a ruha anyaga, akkor évekig viselhető, ha természetes anyagból készült, akkor a mosások során nem szennyezi úgy a természetet, mint a nejlonból kioldódó mikroműanyagok.

Hasznosak az anyukák, a települések közösségeiben megszervezett és az ismerősök közötti csereberék.

Ökokatasztrófa: a bőrünkre megy a játék

– Az ökokatasztrófákkal teli helyzetet nem gondoljuk annyira égetőnek, túl nyugodtak vagyunk. Nem szorongunk eléggé. A klímaszorongás már mindennapos szó lett, ami azt jelenti, hogy akkora egyesekben az emiatti ijedtség, hogy lefagyasztja őket, visszatartja a cselekvéstől. De inkább

másoknak is át kellene élniük, ami sok fiatalban lezajlik; azokban, akik rájöttek, hogy a bőrükre megy a játék.

Szegényesebb lesz a természet, azaz sérülékenyebb, még inkább kitett a károsításoknak. Ez veszteség mindenkinek. A pannon-ökoszisztéma, amelyet annyira szeretünk, hamarosan eltűnhet, nem lesznek meg benne azok a társulások, amelyek jelenleg még láthatók.

Ha nem változtatunk, fenntartja magát az a folyamat, ami a környezetpusztítást okozza.

Olyanok vagyunk, akárcsak az özönfajok, amelyek – esetükben szerencsére – összeomlasztják saját rendszerüket, kipusztulnak. Szükség van a növekedésre olyan formában, ahogy manapság gondolunk rá? Ugyanis az illúziójával próbáltuk igazolni mindazt, amit az eddigiekben a környezet ellen vétettünk. A haladásnak ebből a dáridójából nekünk csak a maradék jutott. Ránk a takarítás, a rendrakás feladata maradt – mondta Lányi András író, filozófus, aki a Bakonyi Zöldkör rendezvényén tartott előadást.

Zöldség, gyümölcs saját termesztésből: a kertészkedés is gyógyít

– Ne uralkodjon az ember a növényeken, engedje nőni őket, ahogy nekik jó. Ha ezt elfogadjuk, nekünk is jobb, könnyebb dolgunk lesz, egyszerűbben életben tarthatjuk őket. Olyat ajánlatos termelni, ami az adott földhöz jó. Érdemes megérteni a növények viselkedését. Jó a kertben embernek lenni. A kert, a növénynevelés testi, lelki, szellemi haszonnal jár.

Nemcsak abból lehet bevétel, előny, amit értékesítünk. Az is érték, ami szép, ezért nap mint nap gyönyörködtet minket, étellel, itallal látja el a családot, és dolgot ad az embernek.

Manapság kettévált életterünk és munkahelyünk, de nem muszáj így lennie – vallja Pottyondy Ákos, aki zirci előadásán arról is beszélt, hogy két és fél hektáron gazdálkodik, kaszáló gyümölcsöst és gyógynövényeket gondoz.

A metszés Pottyondy Ákos szerint olyan, mint a rugó összenyomása: minél erősebben tesszük, annál nagyobbat ugrik. Hasonlóképp felgyorsítja az ágak visszavágása, az így keletkező reprodukciós kényszer a termőképességet, de hosszabb távon nem térül meg, és energiát von el, így a gyümölcs íze, illata kevésbé lesz kellemes, rost- és tápanyagtartalma csökken. Ezért azt javasolja, hogy ez a tavaszi feladat inkább gyöngéd gondoskodás legyen, olyan mértékű, amivel még segítünk a fának, de nem hajszoljuk túl. A gyümölcsök feldolgozásánál pedig többször juthatna eszünkbe az aszalás és az ecetkészítés. Ezt magunk megoldhatjuk. Drágán vettek helyett pedig szép díszek készülhetnek otthon megtalálható maradékokból, pár faágból, tobozból, zsinegből, saját ötleteink nyomán. Ehhez egy forint se kell, és most, az energiaárak miatt tényleg nem mindegy, mire költünk. Az otthoni kézműveskedés ráadásul jó családi szórakozás.

Forrás: veol.hu

Nyitókép: A partisétány csodás nyugalma Balatonfűzfőn

Fotó: Szücs Ildikó