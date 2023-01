A fejlesztések szempontjából ma már nem igazán közigazgatási egységként kell értelmezni a városok környékét, hiszen funkcionális várostérségek alakultak ki. Ezek sajátossága, hogy a városlakók kivándorolnak a környező településekre, munkahelyet és iskolát azonban nem változtatnak, hanem visszaingáznak a városba. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a Balatoni Fejlesztési Tanács és az MTA Regionális Tudományok Bizottsága Területpolitikai Albizottságának csütörtöki konferenciáján arról beszélt, hogy az országban várostérségek vannak kialakulóban, amelyek az adott város kisugárzásáról függően eltérő nagyságúak. – Amikor a jövő Magyarországáról gondolkodunk, akkor nem csupán közigazgatási egységként foghatjuk fel a városokat, hanem olyan központokként, amelyeknek szerepe van a közlekedés vagy a jóléti szolgáltatások szervezésében is – magyarázta a miniszter.

Navracsics Tibor elmondta, hogy ezen funkcionális térségek mentén új fejlesztéspolitikai térképet próbálnak felvázolni Magyarországon. A miniszter előadásában kifejtette, hogy az ország közepén, azaz Budapest, Székesfehérvár, Veszprém környékén egybefüggő, nagy funkcionális várostérség van kialakulóban, amit a jövő fejlesztéspolitikájának figyelembe kell vennie. – Budapest körül már most létezik egy 50 kilométeres ingázási gyűrű és ha a közlekedésfejlesztési beruházások sikeresek lesznek, akkor mi is a nyugat-európai agglomerációs tendenciát követjük majd, amelyben 100-120 kilométeres ingázási távolságok léteznek – magyarázta Navracsics Tibor, hozzátéve: számolni kell azzal, hogy a jövőben, egy kevesebb, mint 10 milliós országban, a lakosság nagyobb része, mintegy 5,5 millió ember lehet részese a fővárosi agglomerációs övezetnek.

A miniszter kitért arra is, hogy a közigazgatási egység- valamint és a funkcionális térség alapú fejlesztéspolitika modelleket nem egymást kizáróan szeretnék megjeleníteni, hanem azokat a pontokat keresik, ahol a két modell illeszkedik.



A Balaton környéke a funkcionális térségek egyike

A balatoni üdülőkörzet, a régió is funkcionális térségként jelenik meg, ezért a Balaton számára a funkcionális térség fogalma rendkívül fontos – emelte ki a tanácskozáson a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke. Bóka István szerint a magyar területfejlesztés jó irányba halad, a kormányzati fejlesztési politika pedig kiemelten kezeli a Balaton térséget. Az elnök a régió elmúlt évtizedét értékelve felidézte, hogy a régió korábban soha nem látott mértékű fejlesztési forrásokhoz jutott, ám a világjárvány berobbanása óta eltelt 3 év számos nehézséggel állította szembe az egész éves turizmussal foglalkozó partmenti településeket és vállalkozásokat. Példaként említette, hogy egy átlagos hazai település 1-2 százalékos bevételkieséséhez képest a balatoni önkormányzatok működési bevétele 10-30 százalékkal csökkent, de a turizmus korlátozottsága miatt a vállalkozások is jó néhány havi bevételüket vesztették el. Ezért is szerepel már évtizedek óta a Balaton fejlesztési koncepciójában más gazdasági ágak erősítése.