Ami tegnap még természetesnek tűnt, azért ma harcolnunk kell, indokolta meg Szita Károly polgármester. – Az idei, biztonsági költségvetésünk nem csupán a túlélést szolgálja, de a számokból látható, hogy továbbfejlődést is biztosít amellett, hogy a közösségi szolgáltatások működését garantálja – mondta a költségvetés elfogadásakor .

A város idei energiaköltsége az előírt 25 százalékos spórolás mellett 4,6 milliárd forint lesz, ez még így is 3 milliárddal több a tavalyinál. A költségvetés céltartaléka 400 millió forint és 840 millió forint támogatást kaptak az államtól az energiaárakra, de 1,5 milliárd még így is hiányzik. A közszolgáltatásokat nyújtó Kapos Holding Zrt.-nek 2,6 milliárdot adnak, 807 millió forinttal többet a tavalyinál, de így is 700 millió forintos hiánnyal számolnak. Több helyen várható átszervezés és a fűtési szezonban bezárt intézmények sorsát is át kell gondolni, hangzott el.

A kaposvári közgyűlés megszavazott egy megállapodástervezetet arról, hogy átadják a város víziközmű vagyonát és az ahhoz kapcsolódó feladatellátást az államnak. Nem az a kérdés, hogy ki szolgáltat, hanem az, hogy ki képes a leghatékonyabban, a legolcsóbban és a legnagyobb biztonsággal megtenni, szögezte le a polgármester. Arra is válaszolt, hogy mekkora érték a kaposvári víziközművagyon. – Mínusz 50 milliárd, miután a tényleges érték 10 milliárd, de 60 milliárdot rögtön rá kellene költenünk a felújításra – folytatta. – Ha nem lépünk, 1,8 milliárd forint lesz a vízszolgáltató idei vesztesége, ennek 90 százaléka az energiaköltségek növekedése. Ha erre az évre még elő is tudnánk teremteni a hiányt, a vezetékek és a csatornahálózat felújítása nem odázható el. Ha nem lépünk, akkor a KAVÍZ jelenlegi köbméterenkénti 445 forintos vízdíja 900 forintra, illetve a felújításokkal együtt 1300 forintra emelkedne. Ez háromszoros árnövekedést jelentene.

Kaposvár a 11. nagyváros, amelyik meghozta ezt a döntést, köztük baloldali önkormányzatok is vannak. A KAVÍZ Kft. 55 településen szolgáltat, előzetesen ezek az önkormányzatok is elfogadták a döntést. A vízszolgáltató cégben kisebbségi tulajdonosok maradnak, hangsúlyozta a polgármester.

Pintér Attila (MSZP) és Nadrai Norbert (Kaposfüredi Szőlősgazdák) azt szorgalmazta, hogy kérjék ki a városlakók véleményét az ügyben, ezért közmeghallgatásra, illetve helyi népszavazás kiírására is tettek próbálkozást, de ezek a javaslatok nem mentek át a közgyűlésen. Szita Károly azt felelte, hogy ismeri a városlakók véleményét, és hogy még jobban megismerje, ehhez majd választ valamilyen formát. Felder Frigyes (LMP) a klímaváltozás okozta vízhiány és aszály összefüggéseire hívta fel a figyelmet. A szerződéskötésről várhatóan júniusban szavaznak a képviselők.

Új vezető a turisztikai cég élén

Vezetőváltás történt a Turisztikai Nonprofit Marketing Kft. élén, amely a város turizmusának élénkítését hivatott erősíteni. Miután elődje lemondott, a közgyűlés Péter Attilának szavazott bizalmat, aki a sportrendezvények szervezése terén már sokat bizonyított rátermettségéből. Bár az utóbbi időszakban léptek előre, de jelenleg a Zselic csupán egy hófehér folt az ország turisztikai térképén, és ennek az az oka, hogy kevés hír születik a térség vonzerejéről, fejtette ki még jelöltként. A zselici táj csendességének hangsúlyozása mellett az aktivitásra helyezi a hangsúlyt a programjában, és múltjából adódóan a sportturizmust fejlesztené. A közgyűlés egy perces néma felállással emlékezett meg a város első polgármesteréről, Szabados Péterről, majd döntöttek arról is, hogy a könyvtár és a múzeum nevében a megyei szót lecserélik vármegyeire.