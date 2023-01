Több mint 30 ezren töltötté ki a boldogságtesztet, amelyet a Pénzcentrum állított össze a magunk mögött hagyott 2022-es évre vonatkozóan. A válaszadóknak egy 1-től 10-ig terjedő skálán kellett értékelniük elégedettségüket több témakörben, melyek felölelték az élet minden területét a munka, a magánélet, a közélet és persze az anyagi biztonság terén. Míg tavalyelőtt az összboldogsági érték még 6,5 körül mozgott, ez a tavalyi évben visszaesett az 5-ös mutatószám közelébe. Tehát a magyarok, különösen a vidékiek nagyrészt közepesen, se túl jól, sem túl rosszul érzik magukat, ám némi területi különbség azért mutatkozik a gazdaságilag fejlettebb régiók javára.

Hazánk legelégedettebb emberei Vas megyében élnek (5,6 pont), míg és Győr-Moson-Sopron, Pest megye és a főváros 5,5 pontot hozott. A legboldogtalanabb honfitársaink Nógrád (4,9), és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (5) élnek. Somogy 5,1-es értéket hozott, alig valamivel lemaradva Baranya (5,2) és Tolna megye mögött (5,3). Amikor azt kérdezték, ki hogyan elégedett az anyagi helyzetével, a somogyiak értéke 4,5-re esett vissza. A magyarok anyago biztonságérzete a tavalyi 6,57-es szintről összességében 4,8-as átlagra csökkent, ahogy az egészségünkkel is elégedettlenebbek vagyunk (5,8).

forrás: pénzcentrum.hu

Iskolázottság szerinti megoszlás alapján furcsa módon a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők között találjuk a legboldogtalanabbakat, de ugyanakkor a legboldogabbak is az ő soraikból kerültek ki. Ahogy nő az iskolában töltött évek száma, úgy csökken az elégedetlenség, és a diplomások több mint fele a 7-es, vagy nagyobb értéket jelölt be. Életkor szerint az látszik, hogy a 25 év alattiak a legboldogabbak, és a 64 év felettiek a legboldogtalanabbak. Majdnem kétszer annyi idős jelölte be a legboldogtalanabb értéket, mint fiatal. Foglalkozások szerint a közmunkások és a munkanélküliek a legboldogtalanabbak, míg a vállalkozók, valamint a GYES-es szülők a legelégedettebbek az életükkel.

Megkérdeztük olvasóinkat, boldognak érzik-e magukat?

1. Patcai Rózsa (Kaposvár):

Közepesen érzem magam, de elégedett vagyok a sorsommal. Egyedül élek, nyugdíjas vagyok, bár a nyugdíjam lehetne egy kicsit magasabb. Örömet abban találok, ha néha elmegyek a futópályára vagy egy sportrendezvényre, mert fiatalon én is sokat sportoltam.

2. Makatics Zoltán (Kaposvár):

Az látom magam körül, hogy nem éppen a legjobb az emberek kedve mostanában, és ez érthető is, mert egyre több a fizetnivaló. A boltban drágulnak az élelmiszerek, és az energia is egyre többe kerül. A saját boldogsági helyzetemet közepesre értékelném. A munkára vagy a családi életre nem panaszkodhatom.

3. Margitai Ádám (Dombóvár):

Legalább négy éve nem jártam Somogyban, mert külföldön dolgoztam, Németországban és Szlovákiában. Azóta nagyon kiépült Kaposvár, különösen az autóbusz pályaudvar környéke. Most végigjártam az üzleteket. Azt tapasztaltam, hogy az embereknek nincs túl jó kedve, pedig láthatóan sokat fejlődött a város.