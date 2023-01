Sajnos az elővigyázatosság ellenére is megtörténik évről-évre minden gazdi rémálma szilveszterkor. Hiába vigyáz kedvencére és zárja be biztos helyre, az állat a számára fegyverropogást idéző hangok hallatán mégis úgy érzi menekülnie kell. Ilyenkor a legkisebb résen is képes átpréselni magát, csakhogy meneküljön az ő fülének égi háborútól.

Turi Endre, a Somogy Táncegyüttes koreográfusa is így járt. Ezért ő is úgy tett, ahogy a legtöbb gazdi az új év első napján és a közösségi oldalán kért segítséget.

Boncz Edit, a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője is több elkóborolt kutyusról osztott meg posztot a saját közösségi oldalán és az egyesületén.

Magyaratádon egy tacskó tűnt el szilveszter éjjel, de Toponáron is egy ilyen kutyust keres a gazdája. Persze olyan is volt, amelyik ebet megtalálták hála a sok megosztásnak.

Sokszor az is gondot jelent, hogy nincs chip a kutyában, így nehezebb kideríteni hol is lakik. Chip leolvasó már benzinkutakon is elérhető bárki számára, akik elkóborolt ebet talál. Erről bővebben itt írtunk.

Tűzesetek adtak munkát a tűzoltóknak

Nem csak a négylábúaknak volt megterhelő a szilveszter éjszaka, hiszen a Somogy megyei tűzoltóknak nem volt nyugodt éjszakájuk az év utolsó napján. Az elővigyázotasságra intő hangok dacára is fordultak elő tűzijátékokkal összeköthető tűzesetek december 31-én. Kőröshegyen egy személygépkocsi gyulladt ki, Nagybajomban egy tujasoron keletkezett tűz, míg Balatonszemesen és Siófokon kukában csaptak fel a lángok.

A mentőknek is jellemzően pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos esetek, valamint kisebb-nagyobb balesetek adtak munkát, országszerte 3608 esetet láttak el szilveszterkor, közölte kérdésünkre az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletese. Ebbből a Somogy megyei feladatszám 121 volt, s a mentőket országszerte 19 esetben riasztották pirotechnikai eszközzel kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez. Hozzátették: ezek közül Somogy megyében nem volt szükség ellátásra.