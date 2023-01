A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a koporsós temetések átlagára tavaly decemberben néhány ezer forint híján 350 ezer forint volt. Ez az összeg egy évvel ezelőtt még nem érte el a 300 ezer forintot. Öt évvel ezelőtt – 2018 januárjában – pedig 214 ezer forintból is ki lehetett hozni a koporsós szertartást. A hamvasztásos temetésért tavaly év végén 248, egy évvel korábban 215 ezer forintot kértek el, öt éve azonban még valamivel kevesebb mint 157 ezret.

Az árak az idei évben is tovább emelkednek. Január elsejétől több szolgáltató kénytelen volt emelni a díjakon. Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a temetési költségek átlagosan 15–20 százalékkal drágultak Somogyban az idén. – Az energiaárak – az áram és a gáz – drasztikus növekedése meghatározó módon befolyásolják a költségeket – hangsúlyozta Puskás Béla. – A hamvasztás ára 10–40 százalékkal lett magasabb. Ehhez még hozzájön a szállítási költség is, ami önmagában 30–35 ezer forint. Többet kell fizetni a kötelező önkormányzati díjakért is, ezek a vármegyeszékhelyen 7 százalékkal emelkedtek.

Nőttek a szolgáltatási díjak és a temetési kellékek is alaposan megdrágultak – mondta Puskás Béla.

A Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, egy átlagos temetés 300–400 ezer forintba kerül náluk, de ha valaki „extrább” szolgáltatást kér, akkor a félmillió forintot is elérheti a szertartás díja. Puskás Béla arról is beszélt, évente átlagosan 4200–4300 temetésre kerül Somogyban, ebből kétezret a Somogy Temetkezési Kft. bonyolít le.

Györki Béla, a somogyjádi székhelyű Temet.hu ügyvezető-tulajdonosa megkeresésünkre elmondta, utoljára tavaly szeptemberben drágítottak a temetési költségeken, akkor 5 százalékot kellett emelniük. Erre azért volt szükség, mert a dolgozók bérét ennyivel növelték.

Györki Béla hangsúlyozta, idén januárban a szolgáltatási díjakon nem változtattak, azonban a hamvasztásért többet kérnek el, amit a megrendelőnek kell kifizetnie.

Györki Béla arról is beszélt, egy átlagos urnás temetés náluk 250 ezer forintba, egy koporsós pedig 300 ezer forintba kerül. – A költségeket sok tényező befolyásolja – tette hozzá. – Az is befolyásolja az árat, hogy az elhunytat melyik településről kell elszállítanunk. Mi még szerencsések vagyunk – tette hozzá a Temet.hu ügyvezető-tulajdonosa –, mert elektromos járművekkel dolgozunk, így legalább az üzemanyagárak emelkedése nem sújtja a cégünket.

Kikérik a hamvakat a családtagok, több a köztemetés

A Temet.hu ügyvezető-tulajdonosa elmondta, sok tízezret takaríthatnak meg a családok azzal, hogy kikérik a hamvakat és nem temettetik el a szolgáltatóval. Olyan esetről is hallottak, hogy a hamvakat a hozzátartozók maguk helyezték el a sírba. Ez azonban törvénytelen – tette hozzá Györki Béla. Olyan családok is vannak – manapság egyre többen – akik nem tudják, vagy nem akarják kifizetni a temetés költségét. Ilyenkor köztemetéssel vesznek búcsút a halottól, ami lényegesen olcsóbb. Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, megháromszorozódott a köztemetések száma. Az adataik szerint tavaly összesen 64 köztemetés volt a vármegyében, ebből 34 Kaposváron.