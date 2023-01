A Market Építő Zrt. 2023-ban az építőipari termelés lassulására számít a korábbi időszakhoz képest, amihez nagyban hozzájárulhat a kormányzati beruházások számának csökkenése, illetve későbbre halasztása. A globális és helyi szintű gazdasági problémák, valamint a megnőtt szállítási határidők komoly nehézséget jelentenek a szektornak - tették hozzá.

A következő időszakban kihívást jelent majd a megrendelők és megrendelések megtalálása, a megrendeléseket az infláció és a kapacitáshiány befolyásolja elsősorban - hangsúlyozták.

A magyar vállalkozások a török és román-török építőipari cégek megjelenésével szembesülnek a régióban, ezek piaci térnyerésének megakadályozása érdekében sokkal felkészültebb magyar cégek kellenek - mutat rá a Market. Az idén ezért minden eddiginél nagyobb szerepet kap az alkalmazkodás képessége az építőiparban - hívták fel a figyelmet.

A KÉSZ Csoport szintén azt tapasztalja, hogy a beruházók óvatosabbak lettek a bizonytalan gazdasági körülmények miatt. Az építőiparban nehézséget jelent egyebek mellett az infláció felgyorsulása, amely a termelési árak növekedésén keresztül látszik a legjobban, valamint a magasabb kamatok miatt dráguló finanszírozás is.

Az iparágban régóta fennálló munkaerőhiány - mind a szakképzett, a diplomás és a fizikai dolgozóknál - szintén folyamatos kihívás elé állítja a cégeket - mutatott rá a KÉSZ Csoport, hozzátéve, hogy kiemelt célja az építőipari szakképzés támogatása, erősítése.

Az építőipari szolgáltató szerint a mostani helyzetben a fenntartható, hatékony és költségkímélő módszerek és a digitális átalakulás lehet a megoldás. Az alapanyag- és energiaárak növekedése miatt az eddiginél is fontosabb kérdés lett a beruházások kiszámíthatósága, a költségek féken tartása és az energiatakarékossági szempontok - emelték ki.

Immár valamennyi új vagy induló építőipari beruházásnál nagy szerepet kapnak a fenntarthatóságot előtérbe helyező, környezettudatos megoldások - írta a cégcsoport, megjegyezve: a nehezülő gazdasági helyzet ellenére a KÉSZ Csoport stabil alapokon áll, és megbízható árbevételre számít az idén is.