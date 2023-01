A 18 éves somogyi fiú hegesztőként dolgozik, szabadidejében legszívesebb a saját műhelyében folytatja a munkát a fémmel. Már több tárgyat is készített fémdarabokból, az első darab egy rózsa volt, de készített már különböző állatokat, sast és még egy méhet is fémhulladékokból, sőt egy gitárt is. Jelenleg egy harcsán dolgozik.

– Szobrászkodást soha nem tanultam, így csak a sok gyakorlásból szerzett tapasztalatom alapján álltam neki a fémhulladékokból összeállított szobroknak – mondta el a fiatal, aki már gyerekként is a barkácsolás, a szerszámok és a hegesztés iránt érdeklődött.

– Középiskolás koromban a tanműhelyben fémrózsákat készítettünk, de a sokadik rózsa után mást is szerettem volna. Így először kerti díszeket hegesztettem, például szőlőfürtöt levelekkel, majd később, mivel szeretem az erdőt járni, onnét jött az ötlet, hogy állatokat készítsek – mesélte Herceg Tamás. Mindez büszkeséggel és energiával töltötte fel, hiszen a barátainak és a családjának is tetszett.

– Rengeteget gyakoroltam, még iskola után is estéket töltöttem a műhelyben, ahová a legelső szerszámaimat az ösztöndíjamból vásároltam – folytatta a fiatalember, aki két hét alatt készült el azzal a 90 kilós őzbakkal, amiben gyújtógyertya, lakat, csavarok, fogaskerekek, de még kanál és villa is van.

– A testvérem egyik régi ismerősének azonnal megtetszett az őz, így neki ajándékoztam. A kihívás a dologban a figura elkezdése, a vázszerkezet összeállítása, hogy strapabíró legyen. Utána már könnyebben megy a dolog. Ha elkészül, flexelni kell, csiszolni, majd rozsdamentesíteni és fényezni, hogy elnyerje az igazi formáját. – Sajnos sok esetben vadászni kell a hulladék vasat, bár szerencsémre nagybátyám autószerelő, aki néha tud adni egy-egy vödör hulladék csavart – tette hozzá.