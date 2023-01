A tanulmány szerint 2040-re a belső égésű motorral hajtott járművek aránya az összes eladás kevesebb mint 1 százalékára zsugorodik világszerte. Az elektromos és a tölthető, úgynevezett plug-in hibrid járművek értékesítése Európában, az Egyesült Államokban és Kínában is a korábban vártnál három évvel hamarabb fogja megelőzni az összes többi motortípus forgalmát. Az adatok az EY mesterséges intelligenciával támogatott eszközének számításain alapulnak, amely 2050-ig nyújt kitekintést a gépjárművek regisztrációjára. A legfrissebb előrejelzések szerint az elektromos és plug-in hibrid autók eladásai a kontinensünkön 2027-re, az USA-ban és az ázsiai országban pedig 2032-re haladják meg más járművek értékesítési számait. „Az elmúlt időszak pénzügyi és energetikai kihívásai ellenére is folytatódik az elektromos járművek forradalma, még ha várhatóan eltérő sebességgel terjednek el Nyugat- és Kelet-Európában. Ennek megfelelően a hazai forgalmazóknak és kereskedőknek is érdemes minél előbb felkészülni a korszakváltásra, akár külső szakértő bevonásával is, hogy versenyelőnyre tegyenek szert a piacon - hangsúlyozta László Roland, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője. „A villanyautók kisebb szervízigénye miatt a kereskedők hosszabb távon alacsonyabb bevételekkel számolhatnak, ami az inflációval együtt tovább emelheti az új járművek árát. Emiatt a szektornak számos országban szüksége lehet állami támogatásra ahhoz, hogy megtartsák a lendületet vagy felgyorsítsák az elektromos autók elterjedését” – tette hozzá. Európában a járműeladások már visszaesőben vannak. Az EY elemzése szerint az átállás is nehézségekbe ütközhet, ha az energiaválság nem oldódik meg. Kínában 2032-re az elektromos és plug-in hibrid autók uralják majd a piacot, ám az öntöltős hibrid modellek egészen 2050-ig megőrizhetik részesedésüket. A kutatás alapján 2040-re a belső égésű autók forgalma a globális eladások kevesebb mint 1 százalékára csökken.

A kutatásról

Az EY autóipari elemzőinek fejlesztése (a Mobility Lens Forecaster) a mesterséges intelligencia segítségével elemzi a mobilitás iránti keresletet és kínálatot befolyásoló tényezőket, többek között a fogyasztói magatartást, a szabályozási trendeket, a technológiai fejlődést és a gyártók bejelentett stratégiáit tükröző változókat. A modellt rendszeresen frissítik új piaci inputokkal, beleértve az ellátási zavarokat és az elérhető technológiákat. A modell kiigazítja számításait, ahogy előrejelzéseit összevetik a tényleges eredményekkel, és hibáiból tanulva egyre okosabbá és pontosabbá válik.