– Jó választás volt, szeretek ebbe az iskolába járni – mondta a 10. osztályos Bajzik Fanni, aki pereceket készített a nyílt napon. – Látványosak a gyakorlati órák, sok mindent tanulunk, kenyeret, fonott kalácsot és kakaós csigát is készítettünk már.

Fotós: TIBOR KOVACS



Kiváló alapanyag, biztos szakmai ismeret és nagy adag lelkesedés – Szép József oktató szerint erre is szükség van a pékszakmában. Azt mondta, sok tehetséges és ügyes diák tanul a középiskolában. Szerinte a pénteki nyílt nap alkalmával tapasztalt érdeklődés alapján előre borítékolható, hogy a következő időszakban újabb tinik választják a középiskolájukat. Papné Szabó Ibolya, a Kinizsi Pál élelmiszeripari technikum és szakképző iskola igazgatója hangsúlyozta: intézményük 71 éve ad szakembereket az élelmiszeriparnak. Jelenleg 279-en tanulnak náluk, s a pék, pék-cukrász valamint a hentes és húskészítmény-készítő szakmán kívül édességkészítőket is képeznek. S ezen kívül technikusok is tanulnak náluk, bekapcsolódtak a felnőttképzésbe, s februártól egy keresztféléves képzést is indítanak.

– Pillanatok alatt új tapasztalatot szereztek a diákjaink – mondta Ujkéry Zsófia, a kaposvári Duráczky József iskola pedagógusa. – Hat pályaválasztás előtt álló tanulóval érkeztünk, s a nyolcadikos kamaszok a húsipari előadás után az édességkészítéssel is megismerkedhetnek.

A 14 éves Baranyai Gusztávot elsősorban a pékszakma rejtelmei foglalkoztatták, diáktársa, Nagy Bálint főként a környezetvédelmi technikusi iránt érdeklődött. Antalné Zolnai Szilvia Kaposszekcsőről érkezett nagyfiával, a 14 esztendős Bálinttal. Az asszony szerint jó benyomásokat szereztek Kaposváron, s örülne, ha gyermeke a szakmán kívül az érettségit is a Kinizsi Pál technikumban szerezné meg.

– Bátran próbáljatok ki minden eszközt! – biztatta Zakariásné Kiskó Bernadett gyakorlati oktatásvezető a nyílt nap résztvevőit. Mikroszkópos vizsgálat és szagmintapróba is színesítette a laboratóriumi bemutatót, s a kamaszok egymás után próbálták ki az élelmiszeripari labor berendezéseit.



Fotós: TIBOR KOVACS



Fotók: Kovács Tibor