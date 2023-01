Szászfalvi László országgyűlési képviselő is örömének adott hangot, hogy a település így is sokat tesz magyarságtudatunkért. Mi fér bele 26 évbe? Ennyi idő adatott meg nagy költőnknek. Úgy érezzük őt ismerve szinte minden belefért ebbe nem túl sok esztendőbe. Utolsó – feleségéhez írt – levelében még egy erdélyi körutazást tervezett, bízott a jövőben. Fontosnak tartja, hogy minden magyar ismerje meg költőnk életét, munkásságát, hazaszeretetét. Ő igazi szabadsághős is volt egyben. Mesélt a székelykeresztúri mondáról is. E szerint egy székelykeresztúri ember Petőfi holttestét saját szülei mellé temette. Ezt a helyszínt mai napig is egy „Petőfi” felirat jelzi. Tudják, hogy nem így volt, de mégis képviselő úrral együtt sokan látogatják az ó-temetőben a sírt és elgondolkodnak a hazán és annak szeretetén. A szobor leleplezését követően Sándor László plébános áldotta meg azt. A taranyi iskolások dalokkal, versekkel színesítették a programot, majd nemzetiszínű kokárdákat tűztek a szobor előterébe. Hallottam, hogy március 15-ét is egyedülállóan ünneplik meg Taranyban. A településen lévő szobrok, jelentős épületek ismertetésével is ünnepelnek, majd szakavatott idegenvezető segítségével mélyebben megismerik Petőfi életútját is.