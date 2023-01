– Nem lep meg, hogy megint vonatpótló buszok szállítják az utasokat – mondta egy somogyi vasutas. – Ahogy hallani lehet, a BZ-motorvonatok gyakran meghibásodnak, sok a műszaki probléma. Ráadásul Somogyszob és Nagyatád között legfeljebb 40 kilométeres sebességgel közlekedhetnek a személyvonatok, de van ahol még ennyivel se mehetnek a szerelvények. Karád–Tab között csak 30 a maximum.

A csütörtöki eset nem egyedülálló a Nagyatád–Somogyszob vonalon: a MÁV honlapján közölt tájékoztató szerint járműhiba miatt múlt szerdán is pótlóbusz közlekedett Somogyszob–Nagyatád között, s az utóbbi években többször volt erre példa. Sajtóhírek szerint – a 100 kilométerre jutó vasúti hibák számát tekintve – kilométerarányosan a legproblémásabb a Nagyatád–Somogyszob vonal volt.

György-Dávid Valentin, a Pannonvasút Egyesület somogyi elnöke szerint térségünkben viszonylag kevés az üzemképes dízel motorvonat. A Kaposvár–Siófok és Kaposvár–Fonyód szakaszokon kívül Nagyatád és Somogyszob között is BZ-motorvonatok közlekednek. Utóbbin a személyvonatok maximum óránként 40, míg a tehervonatok 20 kilométeres sebességgel haladhatnak.

– A vasúti pálya rendben van, a személyzet rendelkezésre áll, viszont ha bármikor műszaki probléma adódik, rögtön pótlóbuszokat állítanak forgalomba – hangsúlyozta. – Szerintem olyan új vagy használt dízel motorvonatokat kellene vásárolni, amelyek megbízhatóak és stabil műszaki háttérrel rendelkeznek.

Gyorsabb vonatra több utas ül fel

A Pannonvasút Egyesület somogyi elnöke szerint a járműiparban, így a vasútnál is kiemelten fontos szerepe van a folyamatos alkatrészellátásnak is. A járművek üzemeltetéséhez szükséges berendezések beszerzése a korábbi időszakhoz képest gyakran lassabb, körülményesebb. György-Dávid Valentin hangsúlyozta: ha a Nagyatád–Somogyszob vonalon a közeljövőben sikerülne gyorsítani a vasúti közlekedést, akkor elképzelhető, hogy emelkedne az utasszám is.

Dobogós a gyékényesi vasútvonal

A tavalyi év tíz legproblémásabb hazai vasútvonala között is találunk somogyi érintettségűt: a Budapest-Székesfehérvár-Gyékényes-Nagykanizsa vonalon is gyakoriak a meghibásodások, a hibák számát tekitve ez a vonal a harmadik legproblémásabbnak számított az elmúlt esztendőben. Az esetek kapcsán hétfőn lapunk megkereste a vasúttársaságot, azonban csütörtöki lapzártánkig nem kaptunk választ. Természetesen amint megérkezik a válaszuk, közöljük.