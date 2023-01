Rendőrökre és katonákra támadt a fonyódi rend­őrkapitányság épületében egy magát szírnek valló illegális bevándorló még tavalyelőtt. Orvosi ellátást kért, emiatt levették róla a bilincset, ekkor esett neki az őrzőinek, elszakította az egyik rendőr ruháját és megpróbálta elvenni a szolgálati lőfegyverét. A három rendőr nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülést, míg a katona súlyos testi sértésnek minősülő orrcsonttörést szenvedett. A hivatalos személyek fellépése időről időre válthat ki ellenállást. Tavalyelőtt nyáron az adóhatóság revizorai egy siófoki strandon ellenőriztek egy büfét, majd jegyzőkönyvet akartak felvenni arról, hogy a büfés a pénztárgépbe nem ütötte be a fogyasztásukat és nyugtát sem adott. A budapesti férfi dühében hasba vágta az adóellenőrt, akire az élettársa is rátámadt. Pedig nem kis büntetést kockáztat a támadó, hiszen alapesetben a hivatalos személy elleni erőszak öt év börtönt jelenthet, sőt csoportosan és felfegyverkezve elkövetve nyolc év a szabadságvesztés felső határa. Kérésünkre a Kaposvári Törvényszéken kigyűjtötték, hány hasonló esetet tartanak nyilván Somogyban. 2021-ben öt hivatalos személy elleni erőszak ügyét tárgyalták, míg 2022-ben csupán hármat. Ennél gyakoribb a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, mert adott esetben egy busz­sofőrre vagy mentősre hamarabb rátámadnak, mint a rend­őrre. Viszont nem árt tudni, hogy ha valaki erőszakkal megérint egy intézkedő rend­őrt, akár leszakítja a váll-lapját, rángatja a ruházatát,

azzal már hivatalos személy elleni erőszakot követ el,

hívta fel a figyelmet erre ­Vadócz Attila törvényszéki sajtószóvivő. De ha valaki lefekszik a földre, és passzívan áll ellen a rend­őri intézkedésnek, az nem minősül erőszaknak.

Az óvodások a rajzaikkal üzentek az egyenruhásoknak

A budapesti rendőrgyilkosság ösztönözte az egyenruhások támogatására Kálmánné Kovács Katát. Személyesen is megérintette a gyilkosság, hiszen maga is rendőrfeleség, mondta az ötletgazda. Tudja, hogy a rendőröknek is fontos a háttér, a támogatás, ezért elhatározta, hogy a gyermekek üzenetét továbbítja az egyenruhásoknak. Ennek nyomán meglepetésként szeretetcsomagok készültek a Béke utcai óvodában a kaposvári rendőrök részére. A Bóbita csoportban az óvodások rajzoltak, angyalokat és a védőszenteket örökítettek meg és ajándékokat is készítettek. Az a rajzok üzenete, hogy a gyerekek tudják, vigyáznak rájuk és azt is, hogy a mindennapokban kik az igazi hősök. A rajzokat elküldik majd a rendőrségnek.