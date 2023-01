Ha minden így marad, Siófokon épülhet meg a Tesla következő supercharger töltője – ezt mutatja az amerikai járműóriás honlapja.

A Supercharger a Tesla gyorstöltő technológiája, amit az elektromos autóihoz épít ki. A hálózat még 2012. szeptember 24-én indult el, tavaly decemberben már több mint 40 ezer töltő üzemelt kis híján 4500 állomáson. hazánkban eddig nyolc ilyen épült. A Tesla negyedévente ír ki szavazást arról, hogy hol hozza létre a következő töltőhelyét a világon – olvasható a vg.hu-n. A három hónapon át zajló voksolást legutóbb 2022 végén a kaliforniai Big Bear Lake nyerte. Az aktuális szavazáson most pedig Magyarország és Siófok vezet Omán (Muscat) és Florida (Key West) előtt.

Siófokra ezen a linken adhatja le a szavazatát, aki szeretné. A voksoláson egyébként több magyar város is előkelő helyen szerepel a jelenlegi rangsorban: Kecskemét a negyedik, Szombathely az ötödik, Békéscsaba pedig a 12. pozíciót foglalja el.

Ha Magyarország nyerné el ezt a lehetőséget, az nagy dolog lenne, ugyanakkor ennél sokkal többről is szó volt korábban. Néhány éve Magyarország is rajta volt azon a listán, amely alapján Elon Musk cége a soron következő gyárépítését mérlegelte. Akkor végül Németország lett a befutó, de a Nemzeti Befektetési Ügynökség világossá tette, hogy a magyar Tesla-misszó nincs lezárva. Ésik Róbert akkori vezérigazgató arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy a cégnek a német gyárépítés mellett lesz még beruházási döntése Európára vonatkozóan. Ezért változatlanul arra törekszenek hogy Magyarország ajánlatát megjelenítsék a Teslának, hogy a jövőbeni projektekről is tudjanak érdemben tárgyalni.

A hírrel kapcsolatban felkerestük a siófoki önkormányzatot is. Ha választ kapunk cikkünket frissítjük.