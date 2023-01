– Ül! – hangzott az ukáz, amit Alfi, a 1,5 éves óriás schnauzer kan fegyelmezetten végrehajtott. A feltételezés szerint egy behatoló átvizsgálását gyakorolták. Meiszterics László szerint foglalkozásról foglalkozásra szépen látszik a kutyák fejlődése. A kiképzővel összesen 20 alkalommal találkoznak, a keddi volt a kilencedik, előreláthatóan márciusban fejezik be az oktatást.

– A lovakon és a betárolt takarmányon kívül a műhelyt is védeni kell, s ehhez kiváló segítség a két képzett telepőr kutya – mondta Meiszterics László. – Kameráink is vannak, de azért jobb érzés, ha éjjel kettőkor egy riasztás miatt két kiválóan felkészített eb jön velem az udvarra.

Tratnyek Péter 2018 óta foglalkozik kutyakiképzéssel, a 33 éves férfi 2022-ben tett mestervizsgát. Szerinte Somogyban is egyre nagyobb az igény a telepőr kutyák iránt. Fontos, hogy az állatok önállóan felismerjék a telepre érkező ember szándékát, hiszen ez alapján mérlegelnek, döntenek, s ami különösen lényeges, nem tévedhetnek. Aki viszont rosszban sántikál, nem sokra jóra számíthat, hiszen a betanított kutya pillanatok alatt feltartóztatja a kódorgó idegent.

– A kutya kiképzését már 3-4 hónapos korban el lehet kezdeni – hangsúlyozta. – Szerintem olyan fajtát érdemes választani, amely képes egy hullámhosszon lenni a gazdával. Tehát egy hatéves kisgyereknek ne egy kaukázusi juhászkutyát vegyen az apuka vagy a nyolcadik emeleti lakásba nem tanácsos border collie-t vinni.

Naponta kétszer tíz perc a tanításra



Családi kedvenc, házőrző vagy sportkutya: az emberek általában ilyen céllal vásárolnak kutyát. Ám amit mindenkinek tudnia kell: a kutyatartás rengeteg örömet, élményt ad, de felelős hozzáállást is követel a tulajdonostól. Tratnyek Péternek belga juhász és német juhászkutyája is van. Szerinte a tulajdonos jól teszi, ha naponta legalább kétszer 5-10 percet tanításra fordít, s a szabadidejükben minél többet vannak együtt. Legyen szó játékról, sétáról, a lényeg a közösen eltöltött idő.