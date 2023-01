Huszadik alkalommal szervezi meg az Országos Sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását 2023. január 13–15. között. Az égi ragadozókat Somogyban is megfigyelik.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve országszerte számolják össze a sasfajokat. Magyarország területén legnagyobb számban rétisasok telelnek, mivel a nem vonuló hazai fészkelőkhöz télen északról érkező egyedek is csatlakoznak.

Második leggyakoribb sasfajunk a parlagi sas, ahol az állandó hazai költőállományához a Kárpát-medence más országaiból származó egyedek csatlakoznak télire. Ritkaságnak számít ugyan, de minden évben előfordul néhány szirti sas és fekete sas is. A felmérések során a sasok mellett valamennyi nappali ragadozómadár-faj és a túzok egyedeit is számba veszik a szakemberek.

Az MME a partnereivel 2004-ben indította el a felmérését. Ehhez az Európai Unió által támogatott PannonEagle LIFE projekt keretében 2018-ban a környező országok természetvédelmi szervezetei és szakemberei is csatlakoztak.





Fotó: MW