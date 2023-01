Fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány jelent meg a Magyar Tájakon-sorozatban. A magyar-angol ismertető szűkebb hazánkba, Somogyországba kalauzolja az olvasót. A szíves invitálást Biró Norbert, Somogy vármegye közgyűlési elnöke kezdi. Fő turisztikai attrakcióként a Balaton az első a sorban: Egész évben Balaton – hirdeti a fejezetcím, bepillantást engedve a csábító tóparti látványosságokba és a háttértelepülésekbe.

A következő részben szó esik többek között a buzsáki hímzésfajtákról éppúgy, mint Karádról, a fehérhímzés hazájáról, a balatonendrédi vert csipkéről, valamint a messze földön híres, Európa Nostra-díjas szennai szabadtéri néprajzi gyűjteményről. A természeti kincsekben is bővelkedő vármegye sokat profitál a virágzó vadászturizmusból, a diákok pedig a szabadon tartott biológiaórákból. Kitűnő borászatokra is vetül a figyelem, természeti csodákat fedezhetünk fel a Zselicben, ahol éjszakai csillagnéző túrán vehetünk részt és nagy élményt kínál a bőszénfai szarvasfarm is. A Dráva környékén a hívogató tanösvények mellett gazdag horgászparadicsom vár ránk, és kihagyhatatlanok a vízitúrák.

Külön fejezet foglalkozik Somogyország folyamatosan épülő-szépülő, gyarapodó fővárosával, Kaposvárral, s kapunk egy falatnyi „beharangozót” a somogyi kultúrából, az e tájról induló, és nagy karriert befutott írókról, költőkről, művészekről, mint ahogy az aktív kikapcsolódást ígérő, termálvízben gazdag vidékről is.



